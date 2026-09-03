Поджог строительной площадки перед мюнхенской штаб-квартирой технологического концерна Rohde & Schwarz, занятого в области безопасности и связи госучреждений и военных, мог иметь политические мотивы. Об этом заявил представитель полиции Баварии Людвиг Вальдингер радиостанции BR.

Сообщение о пожаре, возникшем после того, как неизвестные бросили зажигательные устройства из автомобиля в районе Берг-ам-Лайм, поступило в полицию около полуночи. Одно из них загорелось возле строительных контейнеров, возникший пожар нанес незначительный материальный ущерб.

В результате произошедшего никто не пострадал. Работники экстренных служб также обнаружили на месте происшествия второе, не воспламенившееся устройство, которое было обезврежено после оцепления территории.

В ходе оперативного розыска на автозаправочной станции на Инсбрукер-Ринг, расположенной неподалеку, были арестованы двое подозреваемых. Сообщается, что ими оказались граждане Болгарии — 28-летняя женщина и 38-летний мужчина.

Полиция предполагает, что поджог мог быть не направлен против Rohde & Schwarz, либо штаб-квартира концерна была лишь одной целей нападавших, так как строительная площадка находится вблизи от комплекса зданий, где расположены несколько оборонных предприятий, включая немецкого производителя ударных дронов Helsing. В связи с возможным наличием политического мотива, к расследованию дела подключилась прокуратура Мюнхена.

Отмечается, что в 2021 году неизвестные подожгли линию электропередачи в дорожном проеме рядом с Rohde & Schwarz. Взявшие на себя ответственность за произошедшее лица опубликовали заявление, в котором назвали произошедшее нападением на оборонного подрядчика.

В 2025 году концерн подписал меморандум о партнерстве с украинскими компаниями INFOZAHYST и Pegasus Arms. У компании также есть свое представительство в Киеве.