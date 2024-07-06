Допущенные Международным олимпийским комитетом (МОК) российские борцы не примут участие в Олимпиаде-2024 в Париже. Об этом сообщается на сайте Федерации спортивной борьбы России (ФСБР). В чем причина отказа российских борцов от участия в Играх — в материале RTVI.

«Исполком Федерации спортивной борьбы России провел расширенное совещание с тренерским штабом сборных команд России по вольной, женской и греко-римской борьбе и со спортсменами, получившими приглашения на Олимпийские игры, и пришли к единогласному решению — отказаться от участия в Олимпийских играх», — говорится в заявлении ФСБР.

Российские борцы завоевали 16 из 18 олимпийских неименных лицензий, однако МОК допустил только 10 россиян: Начына Монгуша, Арслана Багаева, Абдуллу Курбанова, Алана Остаева, Магомеда Муртазалиева, Шамиля Мамедова, Наталью Малышеву, Веронику Чумикову, Алину Касабиеву и Елизавету Петлякову.

Как отметили в ФСБР, шесть из допущенных до Игр атлетов «далеко не лидеры сборной России». По данным федерации, МОК «стал преградой на пути» двукратного олимпийского чемпиона (2016, 2020) Абдулрашида Садулаева, победителей Игр-2020 в Токио Мусы Евлоева, Заурбека Сидакова, Заура Угуева и других борцов сборной России.

Как писал «Спорт-Экспресс», Евлоева не допустили до участия в Олимпиаде, поскольку он фотографировался на фоне плаката «Zа мир без нацизма». В апреле международная спортивная федерация Объединенный мир борьбы (UWW) отказала Садулаеву в участии в европейском квалификационном турнире к Играм-2024 из-за поддержки российской военной операции на Украине.

В свете отказа российских борцов от поездки в Париж в ФСБР выразили мнение, что «Объединенный мир борьбы утратил последний шанс на то, что Олимпийские игры — это соревнования сильнейших». Принципы отбора в федерации назвали «неспортивными», а главной целью МОК сочли подрыв «принципа единства команды».

Комментируя решение ФСБР, президент федерации Михаил Мамиашвили заявил, что руководство МОК — «корень зла».

«Как бы ни отобрались, какие бы ни прошли тернии, все равно МОК выполнит политический заказ. Он не допустит нас, а если и допустит, то так, как им нужно — пятых, десятых, юношей, юниоров, чтобы мысли не было о возможности доминации», — пояснил он свою позицию.

По его словам, произошедшее — «начало конца олимпийского движения», а сама Олимпиада сегодня — «карикатурное действо». Мамиашвили убежден, что МОК занимается «необоснованным диктатом», который привел к тому, что эта организация определяет составы спортсменов. «Это уже перебор», — считает он.

«Где МОК смог приказать международным федерациям, там приказал. Где смог запугать, там запугал — ярые русофобы поставили крест на федерациях, потирая руки», — заявил он.

Между тем глава ФСБР отметил, что сборная США по спортивной борьбе поддержала российских спортсменов, за что Мамиашвили «по-человечески благодарен всем этим настоящим мужчинам».

«Какая бы политическая пропасть непонимания между нами не была, есть люди, которые живут надеждами на лучшее. <…> Я очень благодарен за их заявление в лице капитана команды Кайла Снайдера, который выразил глубочайшее сожаление в связи с нашим недопуском», — сказал он.

Как на отказ ФСБР от Игр отреагировали представители российского спорта

Главный тренер сборной России по греко‑римской борьбе Гоги Когуашвили заявил, что российским борцам нечего делать на Играх без гимна и флага. «У нас количество лицензий сократили до двух, убрали всех основных спортсменов. Смысл туда ехать? Полностью поддерживаем решение нашей федерации, это справедливо. На Олимпиаде без гимна и флага нам делать нечего. Зачем ехать туда как оборванцы?» — задался он вопросом в беседе с Матч ТВ.

По мнению спортивного комментатора Дмитрия Губерниева, представители МОК — «рабы методички», который пытаются стереть российский спорт.

«Но хрен сотрут! Мы все равно останемся открытыми миру, как на Дне московского спорта — общаемся с американцем, французом, говорим на разных языках. Спорт в стране продолжается, хоть нам и очень сложно», — прокомментировал он решение ФСБР.

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил ТАСС, что лидеров сборной России по борьбе «выбили» по непонятным причинам. «И это произошло не только с борцами, МОК применил дискриминационные меры при проверке, которые, к сожалению, были ожидаемы», — указал он.

Свищев добавил, что уважает решение борцов об отказе от участия в Олимпиаде.

Закономерной позицию российских спортсменов назвала и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.

«Я так и думала. Закономерно, потому что ребята понимают, что убрали сильнейших. Им было не по себе и неудобно, они могли бы и выиграть, но понимают, что внутри страны это тоже было не по спортивному принципу. Роль команды все-таки важна, все живут и тренируются все вместе, они не хотят выступать, когда МОК применяет такие дискриминирующие меры», — отметила она в разговоре с ТАСС.