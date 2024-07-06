Допущенные Международным олимпийским комитетом (МОК) российские борцы не примут участие в Олимпиаде-2024 в Париже. Об этом сообщается на сайте Федерации спортивной борьбы России (ФСБР). В чем причина отказа российских борцов от участия в Играх — в материале RTVI.

«Исполком Федерации спортивной борьбы России провел расширенное совещание с тренерским штабом сборных команд России по вольной, женской и греко-римской борьбе и со спортсменами, получившими приглашения на Олимпийские игры, и пришли к единогласному решению — отказаться от участия в Олимпийских играх», — говорится в заявлении ФСБР.

Российские борцы завоевали 16 из 18 олимпийских неименных лицензий, однако МОК допустил только 10 россиян: Начына Монгуша, Арслана Багаева, Абдуллу Курбанова, Алана Остаева, Магомеда Муртазалиева, Шамиля Мамедова, Наталью Малышеву, Веронику Чумикову, Алину Касабиеву и Елизавету Петлякову.

Как отметили в ФСБР, шесть из допущенных до Игр атлетов «далеко не лидеры сборной России». По данным федерации, МОК «стал преградой на пути» двукратного олимпийского чемпиона (2016, 2020) Абдулрашида Садулаева, победителей Игр-2020 в Токио Мусы Евлоева, Заурбека Сидакова, Заура Угуева и других борцов сборной России.

Как писал «Спорт-Экспресс», Евлоева не допустили до участия в Олимпиаде, поскольку он фотографировался на фоне плаката «Zа мир без нацизма».

В апреле международная спортивная федерация Объединенный мир борьбы (UWW) отказала Садулаеву в участии в европейском квалификационном турнире к Играм-2024 из-за поддержки российской военной операции на Украине.

В свете отказа российских борцов от поездки в Париж в ФСБР выразили мнение, что «Объединенный мир борьбы утратил последний шанс на то, что Олимпийские игры — это соревнования сильнейших». Принципы отбора в федерации назвали «неспортивными», а главной целью МОК сочли подрыв «принципа единства команды».

Комментируя решение ФСБР, президент федерации Михаил Мамиашвили заявил, что руководство МОК — «корень зла».

«Как бы ни отобрались, какие бы ни прошли тернии, все равно МОК выполнит политический заказ. Он не допустит нас, а если и допустит, то так, как им нужно — пятых, десятых, юношей, юниоров, чтобы мысли не было о возможности доминации», — пояснил он свою позицию.

По его словам, произошедшее — «начало конца олимпийского движения», а сама Олимпиада сегодня — «карикатурное действо». Мамиашвили убежден, что МОК занимается «необоснованным диктатом», который привел к тому, что эта организация определяет составы спортсменов. «Это уже перебор», — считает он.

«Где МОК смог приказать международным федерациям, там приказал. Где смог запугать, там запугал — ярые русофобы поставили крест на федерациях, потирая руки», — заявил он.

Между тем глава ФСБР отметил, что сборная США по спортивной борьбе поддержала российских спортсменов, за что Мамиашвили «по-человечески благодарен всем этим настоящим мужчинам».

«Какая бы политическая пропасть непонимания между нами не была, есть люди, которые живут надеждами на лучшее. <…> Я очень благодарен за их заявление в лице капитана команды Кайла Снайдера, который выразил глубочайшее сожаление в связи с нашим недопуском», — сказал он.

МОК обновил список российских спортсменов на Олимпийсках играх в Париже

Как на отказ ФСБР от Игр отреагировали представители российского спорта

Главный тренер сборной России по греко‑римской борьбе Гоги Когуашвили заявил, что российским борцам нечего делать на Играх без гимна и флага. «У нас количество лицензий сократили до двух, убрали всех основных спортсменов. Смысл туда ехать? Полностью поддерживаем решение нашей федерации, это справедливо. На Олимпиаде без гимна и флага нам делать нечего. Зачем ехать туда как оборванцы?» — задался он вопросом в беседе с Матч ТВ.

По мнению спортивного комментатора Дмитрия Губерниева, представители МОК — «рабы методички», который пытаются стереть российский спорт.

«Но хрен сотрут! Мы все равно останемся открытыми миру, как на Дне московского спорта — общаемся с американцем, французом, говорим на разных языках. Спорт в стране продолжается, хоть нам и очень сложно», — прокомментировал он решение ФСБР.

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил ТАСС, что лидеров сборной России по борьбе «выбили» по непонятным причинам. «И это произошло не только с борцами, МОК применил дискриминационные меры при проверке, которые, к сожалению, были ожидаемы», — указал он.

Свищев добавил, что уважает решение борцов об отказе от участия в Олимпиаде.

Закономерной позицию российских спортсменов назвала и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.

«Я так и думала. Закономерно, потому что ребята понимают, что убрали сильнейших. Им было не по себе и неудобно, они могли бы и выиграть, но понимают, что внутри страны это тоже было не по спортивному принципу. Роль команды все-таки важна, все живут и тренируются все вместе, они не хотят выступать, когда МОК применяет такие дискриминирующие меры», — отметила она в разговоре с ТАСС.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. С 28 августа по 8 сентября на тех же площадках состоятся Паралимпийские игры.

В решении Международного олимпийского комитета говорится, что допущенные к Играм в нейтральном статусе российские спортсмены будут выступать без флага и гимна. Помимо этого, желающие отобраться на Игры атлеты из России не должны публично поддерживать российскую военную операцию на Украине и иметь отношения к армии или другим силовым структурам. Решение МОК касается и белорусских спортсменов, выступающих в индивидуальном качестве.

Рублев, Калинская и Касаткина отклонили приглашения на Олимпиаду-2024