Участники съезда партии «Единая Россия», который проходит 17 декабря на ВДНХ в Москве, единогласно поддержали выдвижение действующего главы государства Владимира Путина кандидатом на выборы президента в 2024 году.

Председатель партии Дмитрий Медведев в своем выступлении при открытии съезда подчеркнул, что победа Путина «позволит России окончательно побороть все силы, которые угрожают безопасности государства».

Путин со своей стороны поблагодарил «Единую Россию» за «последовательную поддержку», которую назвал важной для себя. «Вместе нам предстоит многое сделать», — обратился он к присутствующим.

Президент также отметил, что даже под давлением запада и российское общество, и все ветви власти продемонстрировали «зрелость и устойчивость». По словам главы государства, перед страной сейчас «стоят исторические задачи, масштаб которых требует сплоченных усилий» всех патриотических сил, поэтому «важна готовность идти вперед и добиваться большего».

Президент назвал залогом развития страны «конкуренцию и многообразие идей», которые, впрочем, возможны лишь «при соблюдении интересов России». Он анонсировал дальнейшее «совершенствование демократических институтов» и повышение эффективности работы власти, что источником которой в стране «был и остается народ».

Путин подчеркнул, что Россия, в отличие от некоторых других стран, не может «обменять свой суверенитет на колбасу и стать чьим-то сателлитом», и никакие западные рецепты против нее не сработают.

«Россия или будет суверенной, самодостаточной державой или ее вообще не будет», — заявил президент.

По его словам, Запад развязал против России «настоящую агрессию», наращивая ее «из года в год». В такой обстановке попытки «нарушить межнациональное и межрелигиозное согласие» являются прямым предательством, считает Путин.

Опорой России он назвал участников военной операции на Украине, волонтеров, учителей и врачей. «Рассчитываю, что они станут основными кандидатами от «Единой России» на выборах», — заявил президент.

«Надо себя настраивать на то, что задачи нарастают, как снежный ком, но мы же Россия, мы же зимняя страна, мы любим снег», — пошутил Путин.

Накануне, 16 декабря, выдвижение действующего президента кандидатом на выборы 2024 года поддержала инициативная группа избирателей, собиравшаяся на заседание в киноконцертном зале московского парка «Зарядье».

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак уточнял, что после завершения всех связанных с самовыдвижением Путина процедур будет сформирован его предвыборный штаб. Ранее источники РБК сообщали, что он, как и в ходе избирательной кампании 2018 года, расположится в Гостином дворе.