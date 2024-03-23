Бойцы Специального отряда быстрого реагирования (СОБР) покинули «Крокус Сити Холл», сообщил в своем телеграм-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн.

По его словам, они покинули здание из-за сильного задымления и невозможности находится там дальше. «Несмотря на пожар, спецназ полностью «отработал» подземный паркинг, первый этаж и часть второго этажа», — отметил парламентарий.

О том, что СОБР начал штурм «Крокус Сити Холл», писали СМИ и телеграм-каналы около 21:30 по московскому времени.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холл» в Красногорске, где должен был пройти концерт группы «Пикник», произошла стрельба и начался пожар. По предварительным данным ФСБ, 40 человек погибли, более 100 пострадали. Следственный комитет возбудил дело о теракте. Как пишет РИА Новости, нападавшие, предположительно, скрылись на белом автомобиле Renault.