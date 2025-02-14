Минюст 14 февраля расширил реестр иностранных агентов пять человек. В списке, в частности, оказался бывший директор «Левада-центра»*, социолог Лев Гудков*, следует из данных на сайте ведомства.

В реестр также попали:

— экс-советник миссии России в Женеве Борис Бондарев*;

— журналист Сергей Ауслендер*;

— блогер Алексей Кунгуров*;

— главред издания «Пепел» Никита Парменов*.

В минувшую пятницу 7 февраля министерство присвоило статус иноагента журналисту Валерию Панюшкину*, политологу Ирине Бусыгиной*, журналистке «Русской службы Би-Би-Си» Анастасии Голубевой*, правозащитнице Светлане Осиповой*, политику Анастасии Шевченко*, украинскому политтехнологу Михаилу Шейтельману*.

В большинстве случаев Минюст объясняет внесение граждан и организаций в реестр иноагентов тем, что они участвуют в создании и распространении материалов других фигурантов списка, распространяют недостоверную информацию о действиях российских властей и их политике, а также о Вооруженных силах России, и выступают против российской военной операции на Украине.

Общий реестр иноагентов Минюст России ведет с конца 2022 года, объединив в него четыре существовавших ранее разных списка. Закон о создании единого реестра президент России Владимир Путин подписал за полгода до этого, в июле 2022 года. Сейчас в перечне состоят более 900 человек и организаций.

С тех пор для присвоения статуса иноагента Минюсту стало достаточно указать, что новый фигурант реестра находится под «иностранным влиянием», то есть получает от иностранного источника поддержку или испытывает с его стороны воздействие, оказываемое «в том числе путем принуждения, убеждения или иными способами».

*внесены Минюстом России в реестр иноагентов