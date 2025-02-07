Минюст 7 февраля дополнил реестр иноагентов, внеся туда журналиста Валерия Панюшкина* и проект «Зона солидарности»*. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В реестр также попали:

— политолог Ирина Бусыгина*,

— журналистка «Русской службы Би-Би-Си» Анастасия Голубева*,

— правозащитница Светлана Осипова*,

— политик Анастасия Шевченко*,

— украинский политтехнолог Михаил Шейтельман*.

В прошлую пятницу, 31 января, ведомство включило в список иноагентов основателя петербургской Школы неформального образования «Апельсин» Вадима (Дима) Зицера*, журналистов Владимира Раевского*, Дмитрия Сухарева*, Андрея Новашова*, продюсера «Русской службы Би-би-си» Елизавету Фохт-Бабушкину*, корреспондента «Русской службы Би-би-си» Илью Абишева*, а также блогера Антона Суворкина*.

В большинстве случаев Минюст объясняет внесение граждан и организаций в реестр иноагентов тем, что они участвуют в создании и распространении материалов других фигурантов списка, распространяют недостоверную информацию о действиях российских властей и их политике, а также о Вооруженных силах России, и выступают против российской военной операции на Украине.

Общий реестр иноагентов Минюст России ведет с конца 2022 года, объединив в него четыре существовавших ранее разных списка. Закон о создании единого реестра президент России Владимир Путин подписал за полгода до этого, в июле 2022 года. Сейчас в перечне состоят более 900 человек и организаций.

С тех пор для присвоения статуса иноагента Минюсту стало достаточно указать, что новый фигурант реестра находится под «иностранным влиянием», то есть получает от иностранного источника поддержку или испытывает с его стороны воздействие, оказываемое «в том числе путем принуждения, убеждения или иными способами».

В феврале 2024 года российским предпринимателям и компаниям запретили размещать рекламу на ресурсах иноагентов. В результате, по данным экспертов, за первое полугодие доходы 10 крупнейших блогеров-иноагентов уменьшились на 75%, приводил данные спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В декабре 2024 года Госдума приняла закон, согласно которому иногенты обязаны хранить доходы от результатов их интеллектуальной деятельности, продажи недвижимости, сдачи ее в аренду на спецсчетах. Распоряжаться этими средствами внесенные в реестр Минюста лица смогут только после отмены статуса иноагента.

В конце января зампред думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Андрей Альшевских в разговоре с RTVI не исключил, что в нижнюю палату парламента могут внести поправку, согласно которой иностранным агентам будет запрещено пользоваться социальными сетями и мессенджерами.

*внесены Минюстом в реестр иноагентов