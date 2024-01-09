Солисту «Щенков» дали 10 суток ареста за исполнение песни в одном носке

Солист группы «Щенки» Максим Тесли (Моисеев) приговорен к 10 суткам ареста по административному делу о мелком хулиганстве. Такое решение принял Калининский районный суд Санкт-Петербурга, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Поводом для задержания музыканта стал его внешний вид на концерте: Тесли вышел на сцену голым, прикрыв гениталии носком. В пресс-службе Калининского райсуда музыканта назвали «героем с носком» и пошутили: «У нас он одет, чему мы очень рады».

«Щенки» выступали 8 января в ночном клубе MOD на Арсенальной набережной. Как писала «Фонтанка», Тесли «в основном выступал одетым», а в одном носке на пенисе исполнял только песню «Белое на белом». Во время выступления носок упал, и этот момент попал на видео, которое впоследствии было опубликовано в соцсетях.

Лидер «Щенков» на суде выразил сожаление по поводу своего поступка. «Это случилось нечаянно. Я не думал, что этот носок спадет и это казалось уместным перфомансом, что, конечно, было не так», — заявил Максим Тесли.

О его задержании стало известно утром 9 января. Музыканта остановили в петербургском аэропорту Пулково, откуда он собирался вылететь в Екатеринбург, а затем — в Казахстан. Телеграм-канал Baza утверждал, что выступлением Моисеева заинтересовались в центре «Э» ГУ МВД по Санкт-Петербургу.

К видео с концерта привлекала внимание и глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. По ее мнению, идею концертного наряда Тесли позаимствовал у рэпера Vacio (Николая Васильева), который пришел в таком виде на «голую» вечеринку Ивлеевой и сейчас отбывает второй срок ареста по той же ч. 1 ст. 20.1 КоАП о мелком хулиганстве, а также получил повестку в военкомат.

Поклонники «Щенков» в комментариях под видео отмечали, что Тесли выходил на сцену в одном носке задолго до вечеринки almost naked в московском клубе Mutabor.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин назвал выступление Тесли пропагандой ЛГБТ* и заявил, что готовит обращение, чтобы на музыканта завели уголовное дело. По данным Mash, Бородин попросил генпрокурора Игоря Краснова проверить Моисеева и привлечь к уголовной ответственности за пропаганду ЛГБТ*.

Депутат Госдумы Виталий Милонов пообещал инициировать проверку клуба MOD и впоследствии открыть на его месте «студию детских танцев». «Теперь мы гадаем, будет ли он [Моисеев] в таком виде выступать в исправительной колонии, или его попросят надеть серую униформу, когда он будет исполнять для заключенных свои хиты», ― заявил он в эфире «Говорит Москва».