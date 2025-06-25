Ученый-физик, журналист и сооснователь сетевого сообщества «Диссернет» Андрей Заякин* был заочно приговорен к пяти годам колонии общего режима. Об этом сообщил его адвокат Михаил Бирюков.
Ранее такой же срок (пять лет колонии общего режима) просило для журналиста обвинение.
По словам прокурора, судебное разбирательство позволило в полной мере доказать вину Заякина*. Бирюков заявил, что журналист не признал вину и попросил его оправдать.
Организация ФБК** была признана экстремистской в июне 2021 года, соответствующее решение суда вступило в силу 4 августа. По версии следствия, Заякин* «умышленно» перевел 1 тыс. рублей со своего счета в Сбербанке 5 августа, «заведомо осознавая», что ФБК** были внесены в список запрещенных организаций.
Журналист был задержан в конце августа 2022 года и доставлен в изолятор на Петровке в Москве. У него дома прошел обыск. По словам Бирюкова, сотрудники правоохранительных органов проникли в дом ученого через балкон и изъяли все электронные устройства.
Басманный суд удовлетворил ходатайство следствия, запретив Заякину* покидать дом с 20.00 до 8.00, пользоваться телефоном и интернетом, а также общаться с кем-либо, кроме адвокатов, следователей и родственников.
В октябре 2022 года ученый покинул территорию России и был объявлен в федеральный розыск. В ноябре 2022 года он был внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
В декабре 2022 года Басманный суд избрал в отношении Заякина* меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца «с момента его экстрадиции на территорию РФ, либо с момента его задержания на территории РФ».
Андрей Заякин* окончил физический факультет МГУ в 2004 году, в 2009 году защитил диссертацию на соискание степени кандидата наук. Он специализируется на теории интегрируемых систем, квантовой хромодинамике и теории струн. Сетевое сообщество «Диссернет» было создано в 2013 году с целью обнаружения плагиата в научных работах российских чиновников и ученых.
* Андрей Заякин внесен Минюстом в реестр иноагентов, а также в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
** ФБК внесен в реестр НКО-иноагентов и признан экстремистской организацией, деятельность которой в России запрещена