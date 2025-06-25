Ученый-физик, журналист и сооснователь сетевого сообщества «Диссернет» Андрей Заякин* был заочно приговорен к пяти годам колонии общего режима. Об этом сообщил его адвокат Михаил Бирюков.

Ранее такой же срок (пять лет колонии общего режима) просило для журналиста обвинение.

Заякин* был признан виновным в финансировании экстремистской деятельности. По данным следствия, он перевел деньги на счета ФБК**. В августе 2022 года следователи просили Басманный суд Москвы назначить ему запрет определенных действий. Через два месяца Заякина* объявили в розыск.

По словам прокурора, судебное разбирательство позволило в полной мере доказать вину Заякина*. Бирюков заявил, что журналист не признал вину и попросил его оправдать.

Организация ФБК** была признана экстремистской в июне 2021 года, соответствующее решение суда вступило в силу 4 августа. По версии следствия, Заякин* «умышленно» перевел 1 тыс. рублей со своего счета в Сбербанке 5 августа, «заведомо осознавая», что ФБК** были внесены в список запрещенных организаций.

Журналист был задержан в конце августа 2022 года и доставлен в изолятор на Петровке в Москве. У него дома прошел обыск. По словам Бирюкова, сотрудники правоохранительных органов проникли в дом ученого через балкон и изъяли все электронные устройства.

Басманный суд удовлетворил ходатайство следствия, запретив Заякину* покидать дом с 20.00 до 8.00, пользоваться телефоном и интернетом, а также общаться с кем-либо, кроме адвокатов, следователей и родственников.

В октябре 2022 года ученый покинул территорию России и был объявлен в федеральный розыск. В ноябре 2022 года он был внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

В декабре 2022 года Басманный суд избрал в отношении Заякина* меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца «с момента его экстрадиции на территорию РФ, либо с момента его задержания на территории РФ».

Андрей Заякин* окончил физический факультет МГУ в 2004 году, в 2009 году защитил диссертацию на соискание степени кандидата наук. Он специализируется на теории интегрируемых систем, квантовой хромодинамике и теории струн. Сетевое сообщество «Диссернет» было создано в 2013 году с целью обнаружения плагиата в научных работах российских чиновников и ученых.

* Андрей Заякин внесен Минюстом в реестр иноагентов, а также в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

** ФБК внесен в реестр НКО-иноагентов и признан экстремистской организацией, деятельность которой в России запрещена