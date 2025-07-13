К 11:00 мск 13 июня перед Крымским мостом скопилось более 1,1 тыс. машин, сообщает оперативный канал о ситуации на автоподходах к мосту.

В очереди со стороны Тамани находится 1095 транспортных средств. Время ожидания для автомобилистов составляет более трех часов. Со стороны Керчи стоят 100 машин, время ожидания — около часа.

С затруднениями при проезде к пунктам досмотра на Крымском мосту автомобилисты столкнулись в ночь на 13 июля. Изначально очередь образовалась только со стороны Тамани — в нее попали 74 автомобиля. Больше всего автомобилей — более 1,3 тыс. — стояло в пробке в 9:00 мск: 1150 — со стороны Тамани, 220 — со стороны Керчи. В последующие часы очередь незначительно уменьшилась.

1 мая у Крымского моста образовалась рекордная пробка. В очереди скопилось 3 тыс. автомобилей. Mash со ссылкой на водителей писал о нехватке сотрудников на пунктах досмотра. Телеграм-канал «Крымский» связывал рекордную очередь с возросшим потоком туристов. Позднее это подтвердили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).