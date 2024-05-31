Российские военные отразили массированную атаку на Крымский мост десятью ракетами ATACMS, сообщил министр обороны России Андрей Белоусов на заседании Совета министров обороны ОДКБ.

«Буквально позавчера ночью была самая массированная атака десятью ATACMS на Крымский мост с подлетным временем менее двух минут. Все ракеты были сбиты. В результате удалось спасти сотни жизней», — сказал глава ведомства.

Утром 30 мая министр транспорт Крыма Николай Лукашенко сообщил, что в Керчи два парома пострадали в результате падения обломков ракет, у них повреждено остекление надстроек. По его словам, жертв среди моряков и гражданских нет. Позже в пресс-службе Минобороны сообщили, что в ночь на 30 мая средства ПВО уничтожили 8 ракет ATACMS, перехватили 8 беспилотников. Также, по данным ведомства, были уничтожены два безэкипажных катера, следовавшие в направлении Крыма.

Белоусов отметил, что Россия в ходе спецоперации действует соразмерно угрозам своей безопасности.

«Россия продолжает специальную военную операцию, и все ее цели будут непременно достигнуты. Мы действуем решительно и соразмерно угрозам безопасности», — пояснил он.

Министр также заявил, что на основе опыта спецоперации идет оптимизация боевой работы российских войск, развивается оборонно-промышленный комплекс, совершенствуется система обучения военных кадров, оттачиваются навыки в рамках мероприятий оперативной и боевой подготовки.

Он подчеркнул, что «все попытки нанести нам стратегическое поражение бесперспективны».

Также глава Минобороны рассказал об обстановке на харьковском направлении. По словам Белоусова, российские войска вынудили Вооруженные силы Украины (ВСУ) отступить на 8-9 км на важных участках в Харьковской области, продвижение идет на всех тактических направлениях спецоперации.

Он отметил, что в течение мая освобождены 28 населенных пунктов. «В целом в текущем году под контроль российской армии перешло 880 кв. км территории», — добавил министр.