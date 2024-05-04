К членам «Русского движения Стрелкова» (РДС) в Тульской области, которое выступает в поддержку осужденного экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина), пришли сотрудники ФСБ. Как сообщают околовоенные телеграм-каналы, спецслужба искала предполагаемую связь между членами РДС и «Русского добровольческого корпуса» (РДК)*.

О произошедшем написал, в частности, автор телеграм-канала «Солдатская правда» Михаил Полынков.

«С утра отец взбодрил новостями. К нему и другим членам тульского отделения РДС веселой шумную толпой наведались представители чуть ли не всех спецслужб, и в первую очередь ФСБ, разумеется», — рассказал он.

По его словам, среди членов РДС искали тех, кто якобы «хочет вступить в РДК* и другие неовласовские банды». «Согласно постановлению суда города Новомосковска Тульской области, именно желающие вступить в РДК* разместили на терриконе надпись “Свободу Стрелкову”», — говорится в сообщении.

Как поясняет телеграм-канал Baza, речь идет об огромной надписи «Свободу Стрелкову», которая появилась на терриконе в Тульской области 29 апреля.

«Русский добровольческий корпус»* воюет на стороне Украины против России, один из лидеров вооруженного формирования — россиянин Денис Капустин, внесенный Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов. В 2023 году РДК* признали в России террористической организацией, деятельность которой запрещена.

Полынков признал, что силовики обращались с его отцом «предельно корректно и со всем уважением, особенно после того, как он подтвердил документально участие в ополчении и свою личную дружбу со Стрелковым». Но некоторые участники акции с терриконом задержаны, хотя опыта участия в боевых действиях в Донбассе у них нет, добавил он.

«И то, что из них пытаются слепить предателей, это предел цинизма и абсолютного бесправия в отношении патриотов», — подчеркнул Полынков.

Другой сторонник Стрелкова Иван Отраковский подтвердил, что «к соратникам тульского отделения движения РДС пришли сотрудники различных правоохранительных органов, служб и ведомств». Он подтвердил, что причиной стала надпись на терриконе: «Каким-то образом совместили данную надпись и след РДК*».

В конце января Мосгорсуд приговорил Стрелкова к четырем годам колонии общего режима по делу о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете (ч. 2 ст. 280 УК). Поводом для предъявления обвинения в отношении экс-министра обороны ДНР стали несколько публикаций в его телеграм-канале о ситуации в Крыму. Свою вину он не признал.

Стрелков поддерживал российскую военную операцию на Украине, но критиковал решения командующих и в связи с этим резко высказывался в адрес российских властей.

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Окружной суд Гааги в 2022 году признал Стрелкова виновным в крушении Boeing MH17, который был сбит над Донбассом в 2014 году, и заочно приговорил его к пожизненному заключению. Украинские власти обвиняют экс-министра обороны ДНР в военных преступлениях. Главное управление разведки Минобороны Украины предлагает вознаграждение в размере $100 тыс. за поимку Стрелкова.

* организация признана в России террористической и запрещена