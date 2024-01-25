Мосгорсуд 25 января приговорил бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) к четырем годам колонии общего режима по делу о публичных призывах к экстремизму из-за двух постов в телеграм-канале о ситуации в Крыму. Обвинение запрашивало ему 4 года 11 месяцев лишения свободы. Как приговор восприняли близкие Стрелкова, военные блогеры, политологи и журналисты, — в подборке RTVI.

Жена Игоря Стрелкова Мирослава Регинская (в комментарии NEWS.ru)

Обвинения абсолютно абсурдны, мой муж герой. Мы будем обжаловать приговор. <…> Я очень волнуюсь, у меня буря эмоций, негативных, естественно. Маленькая надежда на оправдательный приговор была.

Адвокат Стрелкова Александр Молохов (в комментарии Brief)

Расцениваю суровый приговор патриоту Стрелкову как месть со стороны тех людей во власти, которые спят и видят, чтобы продать Россию «с потрохами». <…> Скажу так: Стрелков — это сейчас, пожалуй, один из немногих людей, которых хочется защищать, это нравственный камертон, самурай-лоялист, если хотите.

Стрелков пользуется авторитетом у многих действующих на фронте офицеров. Имеет боевой опыт. <…> Командиром хотя бы взвода или даже рядовым от него на фронте была бы польза. <…> Не умеем мы бережно применять то, что имеем.

Военный блогер и аналитик Кирилл Федоров

Пригожин погиб, Стрелков сидит. Наконец-то никакой «дискредитации» и «нытья».

Военный волонтер Роман Алехин

Игоря Стрелкова приговорили к 4 годам колонии общего режима за призывы к экстремизму. В связи с этим вспоминается фраза из Трех мушкетеров: «Для Атоса — это слишком много… А для графа де ла Фер — слишком мало…».

Военный блогер Андрей Червонец

Политолог Алексей Живов уже выразил сожаление по поводу такого решения суда. «Надежды на “подержат и выпустят” не сбылись. Считаю, что с учетом заслуг и общественной значимости, Игорю Всеволодовичу могли бы дать условное», — написал он. С Живовым можно согласиться: как бы там ни было, а живой символ Русской весны в колонии — это как-то не очень.

Замначальника Главного управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский

Пока сам не разобрался в своих мотивах, но чувствую, что предпочел бы видеть его на свободе. Единственное, чего хотел бы от него — пусть бы он <…> поменьше подрывал доверие к системе управления страной в свойственной ему в последнее время манере. Никогда не отрицал его значения для событий на Донбассе — жаль, что победу ему придется встречать не вместе со всеми.

Соратник Стрелкова Евгений Скрипник с позывным «Прапор»

Приговор обьявлен. Лидер русского мира Стрелков отправлен в либеральные застенки. Задание запада либеральная власть с готовностью выполнила.

Политолог Сергей Марков

Патриот может критиковать ошибки руководства любого уровня. Но патриот не может разнузданно оскорблять руководство страны в сложный для страны момент. Приговор Стрелкову — это урок всем: патриотизм — это не индульгенция. Не привилегия. Патриотизм — это долг каждого человека перед своей страной в настоящем, и прошлом, и будущем.

Публицист Александр Невзоров*

По нынешним временам 4 года общего режима — это просто поглаживание по головке. Оскорбительный срок. Столько дают школьникам, режиссеркам и древним старушкам. <…> Конечно, Гиркин рассчитывал на нечто более солидное.

Политик Роман Юнеман (в фейсбуке**)

Своеобразный юмор силовиков — приговор огласили сегодня. Стрелков в свое время возглавлял «комитет 25 января» (участники объединения называли себя «“третьей силой” помимо охранителей и прозападных либералов» — прим. RTVI). Кто-то писал, что его точно не посадят, ведь полковник ФСБ, много знает. Но посадили, конечно. За слова, как и многих в наше время. Включат ли правозащитные организации его в список политзаключенных?

Журналист Александр Минкин* (в фейсбуке**) Если бы он тихо заменил несколько ценников в магазине на мирные слова, получил бы 7 лет, как Скочиленко [художница Александра Скочиленко получила 7 лет колонии по делу о фейках про российскую армию за расклеивание антивоенных ценников в супермаркете «Перекресток»].

* признаны Минюстом России иноагентами

** деятельность Meta по распространению соцсетей Facebook и Instagram в России признана экстремистской и запрещена