Надувная лодка «Байкат 470», на которой Михаил Пичугин хотел проплыть 150 км от Шантарских островов до берега Сахалина, не подходила для такого маршрута, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Пичугин выжил после 67 дней дрейфа в Охотском море и был спасен в середине октября.

Как рассказал собеседник агентства, «Байкат 470» — маломерное судно, которое подлежит техническому освидетельствованию. Пичугин освидетельствовал свою лодку 30 июля, о чем был составлен соответствующий акт.

«В документе указано: допущено к эксплуатации. Но в нем четко прописана установленная категория сложности плавания по результатам освидетельствования: категория сложности 4, разряд 4», — сказал источник агентства.

По его словам, это означает, что район плавания для такого судна от берега ограничен 5 км, а высота волны не должна превышать 0,6 м с порывами ветра до 12 м/с. Таким образом, Пичугин не имел права совершать многокилометровое путешествие от берега, пояснил источник.

Михаил Пичугин с братом Сергеем и его 15-летним сыном совершали самостоятельное путешествие по маршруту Сахалин — Шантарские острова — Сахалин. 9 августа они отправились обратно в первоначальную точку — от мыса Перовского Николаевского района Хабаровского края в сторону Охинского района Сахалинской области.

Связь с ними была потеряна, а поиски пропавших не принесли результата. 14 октября лодку «Байкат 470» случайно обнаружил рыболовецкий траулер «Ангел». Катамаран Пичугиных дрейфовал в 23 км от берега северо-западной части Камчатки, заявили в агентстве ГО и ЧС Бурятии.

Единственным выжившим оказался 46-летний Михаил Пичугин, его брат и племянник погибли, предположительно, от голода и обезвоживания. Сначала скончался подросток, а затем, в конце сентября, умер отец мальчика. Сам Михаил Пичугин за время дрейфа похудел на 50 кг.

Находясь в открытом море, Пичугин собирал дождевую воду, а для питания размачивал горох, крупу и сублимированную лапшу. Согреться помогал спальник с верблюжьей шерстью. Мужчина объясняет свое спасение «Божьей помощью».

Следственные органы возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта (ст. 263 УК). Теперь Пичугину грозит до семи лет колонии, но официально подозреваемых пока не объявляли.