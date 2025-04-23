Одними из последних слов папы римского Франциска было «спасибо» его личному помощнику по вопросам здравоохранения Массимилиано Страппетти за то, что тот убедил понтифика совершить последнюю поездку на папомобиле после традиционного послания Urbi et Orbi («Городу и миру») 20 апреля, пишет Vatican News.

После обращения к верующим с балкона базилики Святого Петра в Ватикане понтифик, как отмечает издание, захотел проехать по площади, но спросил мнение Страппетти: «Как думаешь, я смогу это сделать?» Помощник согласился, и после поездки Франциск поблагодарил его, сказав: «Спасибо, что вернул меня на площадь».

Во второй половине дня папа римский отдыхал и спокойно поужинал. Около 5:30 утра 21 апреля появились первые признаки ухудшения его самочувствия, через час Франциск впал в кому.

«По словам тех, кто был с ним в последние минуты, он не страдал. Все произошло быстро», — пишет Vatican News.

Издание отмечает, что Страпетти оставался с понтификом на протяжении всех 38 дней, которые тот провел в больнице с двусторонней пневмонией. По словам самого Франциска, его помощник спас ему жизнь, убедив сделать операцию на толстой кишке.

О смерти папы римского Франциска стало известно утром 21 апреля.Vatican News со ссылкой на пресс-службу Святого Престола сообщила, что причиной смерти папы римского Франциска стал инсульт, за которым последовали кома и необратимый кардиологический коллапс. В медицинском заключении отмечается, что ранее понтифик перенес эпизод острой дыхательной недостаточности на фоне двусторонней мультимикробной пневмонии, множественных бронхоэктазов, повышенного артериального давления и сахарного диабета второго типа.