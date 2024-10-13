Власти Украины впервые с начала вооруженного конфликта всерьез обсуждают сценарий территориальных уступок России, сообщил журнал Spiegel со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника. По словам источника издания, ранее в Киеве хотели «безоговорочной капитуляции» со стороны российского руководства, но теперь признают необходимость уступок.

«Сделка должна быть выгодной и для России», — признал неназванный собеседник издания.

Как напоминает Spiegel, действующий президент США Джо Байден отказывает ВСУ в разрешении использовать западное оружие для ударов вглубь России, а в случае победы на выборах республиканца Дональда Трампа ситуация для Киева грозит стать еще хуже. Однако и от победы демократки Камалы Харрис украинцы «чудес» не ждут, пишет издание.

«Независимо от того, [придет ли к власти] Трамп или Харрис, американцы медленно, но верно отступят», — сказал журналу украинский чиновник.

По его оценке, прогноз «плохой». «Люди больше не хотят воевать. Несправедливость войны может разорвать общество на части», — считает он.

В материале издания говорится, что на Украине «десятки тысяч погибших», среди мирных жителей есть раненые, пропавшие без вести или попавшие в плен. Несколько миллионов украинцев бежали за границу, уровень разводов высок, а рождаемость низкая. Назвать эту ситуацию «демографическим кризисом» было бы преуменьшением — страна «истекает кровью», отмечает Spiegel.

На прошлой неделе газета Financial Times (FT) сообщила со ссылкой на источники, что западные дипломаты и все большее число украинских чиновников сходятся во мнении о возможности урегулирования конфликта с Россией по принципу «территории в обмен на НАТО». В Офисе президента Украины эту информацию назвали «бредом», заявив, что «нет такого разговора вообще».

До этого FT писала, что в ходе поездки в США новый глава МИД Украины Андрей Сибига обсуждал на встречах с западными коллегами потенциальные компромиссы со стороны Киева. По сведениям издания, Сибига занял более прагматичную позицию относительно возможных переговоров по принципу «земля в обмен на безопасность», чем его предшественник Дмитрий Кулеба.

Пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий после этого заявил, что информация FT «просто неправдива, и [Киеву] интересно, кто вообще заинтересован в распространении таких ложных нарративов». По его словам, ни на одной из встреч не было «даже намеков на какие-либо территориальные компромиссы».

«Не может быть никаких компромиссов по суверенитету и территориальной целостности Украины», — заявил тогда Тихий (цитата по изданию «Страна.ua»).

Украинские власти настаивают на своей «формуле мира», предусматривающей вывод российских войск за границы 1991 года. Президент России Владимир Путин обещал прекратить боевые действия на Украине «в ту же минуту», как Киев объявит о выводе украинских войск из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, а также об отказе от вступления в НАТО.