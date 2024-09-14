Пользователи сообщили о сбое в работе Wildberries, следует из данных Downdetector. В отзывах они пишут, что некоторые заказы были отправлены на возврат, включая те, у которых еще не истек срок хранения, а деньги за это списывали с покупателей. В маркетплейсе заверили, что работают над решением проблемы.

Один из пользователей пожаловался, что «втихую ночью произошла отмена заказа, списали деньги за возврат». Другой написал, что его заказ, который должен был храниться на ПВЗ до 23 сентября, отменили 14-го числа, и при этом «была списана сумма 100 рублей в связи с истечением срока хранения».

Одна из клиенток Wildberries в Екатеринбурге сообщила изданию E1.ru, что планировала сегодня забрать заказ, но «утром сервис все отменил и снимает деньги за доставку товара обратно». По ее словам, в ПВЗ сообщили, что до конца дня все должны «починить и вернуть обратно товары и деньги».

В пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ сообщили RTVI, что они устранили проблему с ошибочной отменой заказа.

«Статусы заказов начали изменяться на корректные, покупателям придут уведомления о возможности получить товары. Деньги за ошибочную обратную доставку будут возвращены», — рассказали в компании.

О предыдущем сбое в работе Wildberries пользователи сервиса «Сбой.рф» сообщали 29 августа. Тогда россияне жаловались, что не могут открыть сайт маркетплейса, оформить заказ, пополнить баланс и увидеть товар в личном кабинете.

21 августа в России произошел масштабный сбой в работе множества приложений, сервисов и сайтов, включая мессенджеры Telegram, WhatsApp, Discord и Skype. В Роскомнадзоре (РКН) тогда пояснили РИА Новости, что причиной стала DDoS-атака на операторов связи, которую удалось отразить.