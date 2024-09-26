США и Франция призвали к временному прекращению огня между Израилем и «Хезболлой» на 21 день, чтобы открыть путь для переговоров, после того как генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил на заседании Совбеза организации, что в Ливане «разверзается ад».

В совместном заявлении президента США Джо Байдена и его французского коллеги Эмманюэля Макрона говорится: «Настало время для урегулирования на границе Израиля и Ливана, которое обеспечит безопасность и позволит гражданским лицам вернуться в свои дома. Перестрелка с 7 октября, и в особенности за последние две недели, грозит гораздо более масштабным конфликтом и причинением вреда гражданским лицам».

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Лидеры двух стран, встретившиеся на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, заявили, что работали над временным прекращением огня, «чтобы дать дипломатии шанс на успех и избежать дальнейшей эскалации трансграничного конфликта». Они призвали Израиль и Ливан пойти на этот шаг, который также поддержали Великобритания, Австралия, Канада, Европейский союз, Германия, Италия, Япония, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Катар.

Высокопоставленный представитель администрации США заявил вечером 25 сентября, что Израиль и Ливан должны ответить на призыв «в ближайшие часы». Американские чиновники также подчеркнули, что предложение о прекращении огня не распространяется на конфликт между Израилем и ХАМАС в секторе Газа.

США заявили, что 21-дневный период выбран для того, чтобы предоставить возможность для переговоров по более всеобъемлющему соглашению между двумя сторонами, которое позволит людям вернуться в свои дома вдоль границы Израиля и Ливана, не опасаясь дальнейшего насилия или «нападения, подобного 7 октября, в будущем». В заявлении блока 12 стран говорится:

«Ситуация между Ливаном и Израилем с 8 октября 2023 года неприемлема и представляет собой недопустимый риск более широкой региональной эскалации, а также не отвечает ничьим интересам — ни интересам народа Израиля, ни интересам народа Ливана».

Заявление было сделано по итогам напряженного заседания Совета Безопасности ООН, на котором премьер-министр Ливана обвинил Израиль в нарушении суверенитета своей страны. Наджиб Микати сказал, что ливанские больницы переполнены и не в состоянии принять больше раненых. Напомним, 23 сентября ЦАХАЛ начал в отношении Ливана «упреждающую» военную операцию.

Спецпредставитель Израиля в ООН сообщил Совету Безопасности, что его страна не стремится к полномасштабной войне и что Иран является «движущей силой» нестабильности, охватившей Ближний Восток. Со своей стороны министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что «непоколебимая поддержка Израиля со стороны США и Великобритании дала израильтянам карт-бланш на всякого рода злонамеренное поведение».

Между США и их европейскими союзниками в Совете Безопасности возникли разногласия по поводу того, следует ли призывать к немедленному прекращению огня.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми поддержал эту меру, заявив, что «пришло время отступить от края пропасти» и что «полномасштабная война не в интересах израильского или ливанского народа». Он заявил, что ничто не оправдывает атаки «Хезболлы», и призвал Иран использовать свое влияние, чтобы убедить ливанских боевиков согласиться на прекращение огня.

Однако американские дипломаты дали понять, что призыв к безусловному прекращению огня в форме совместного заявления Совета Безопасности ООН можно рассматривать как равную моральную оценку поведения Израиля и «Хезболлы» — группировки, которую США считают террористической.

«Хезболла» заявила, что прекратит удары, если ХАМАС добьется прекращения огня в секторе Газа, но пока нет никаких признаков того, что руководство палестинской радикальной группировки или премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху придут к соглашению. Глава израильского правительства должен прибыть в Нью-Йорк 26 сентября и, как ожидается, выскажется о том, поддерживает ли 21-дневный перерыв в боевых действиях.

Заместитель спецпредставителя США в ООН Роберт Вуд заявил, что «дипломатия станет еще более сложной», если конфликт продолжит обостряться, выразив обеспокоенность сообщениями о гибели сотен ливанских мирных жителей за последние дни. При этом представитель Вашингтона настаивает на том, что причиной конфликта стало решение «Хезболлы» нарушить «мир, который до этого в значительной степени сохранялся».