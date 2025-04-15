США отказались поддержать заявление стран G7, осуждающее ракетный удар по украинскому городу Сумы 13 апреля. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с дипломатической перепиской.

По их словам, администрация президента США Дональда Трампа сообщила союзникам по «Большой семерке», что не может подписать заявление с осуждением атаки, поскольку «работает над сохранением пространства для переговоров о мире».

Согласно черновикам, с которыми ознакомился Bloomberg, в заявлении G7 планировалось назвать удар по Сумам «доказательством решимости России продолжать войну». Канада, которая в этом году председательствует в G7, заявила союзникам, что без поддержки США принять заявление будет невозможно, говорят собеседники агентства.

Трамп после атаки на Сумы заявил журналистам, что это «было ужасно».

«И мне сказали, что они совершили ошибку. Но я думаю, что это ужасно», — сказал президент США.

Позже во время встречи Трампа в Белом доме с президентом Сальвадора один из журналистов попросил уточнить, что американский лидер имел в виду, когда назвал удар по Сумам «ошибкой». Трамп ответил, что «ошибкой было допустить начало войны».

Он заявил, что его предшественник Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский «могли это остановить», а российский лидер Владимир Путин «не должен был это начинать». «Виноваты все», — подытожил Трамп.

В то же время, по его словам, в переговорах по урегулированию на Украине есть успехи, и он рассчитывает вскоре увидеть «хорошие предложения».

14 апреля Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что конфликт на Украине — это «война Байдена».

«Президент Зеленский и мошенник Джо Байден проделали абсолютно ужасную работу, позволив этому балагану начаться. Было так много способов предотвратить его. Но это в прошлом. Теперь мы должны положить этому конец, и как можно скорее», — заявил Трамп.

Удар по Сумам был нанесен 13 апреля, в центре города в этот момент проходило награждение военных 117-й бригады теробороны ВСУ. По словам бывшего депутата Верховной Рады Игоря Мосийчука, местные власти «пиарили награждение» и «собрали туда, кроме воинов, гражданских и детей».

Мэр города Конотопа Артем Семинихин обвинил главу Сумской области Владимира Артюха в организации награждения. Артюх признал, что награждение было, но отрицал, что был организатором мероприятия. 15 мая правительство Украины утвердило отставку Артюха.

Минобороны России сообщило, что российские войска нанесли удар двумя ракетами «Искандер-М» по месту проведения совещания командного состава оперативно-тактической группы «Северск» в Сумах. По данным ведомства, были убиты около 60 украинских военных. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщала о 35 погибших и 129 пострадавших.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя удар по Сумам, заявил, что российские военные наносят удары «исключительно по военным и околовоенным целям».