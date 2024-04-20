США призывают Европу снизить налоги на доходы от замороженных российских активов в рамках предложения по финансированию Украины за счет займов под будущие прибыли, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на заместителя помощника президента США по национальной безопасности Далипа Сингха. Это, по словам американской стороны, позволит получить доплнительно $50 млрд.

«Имеет значение не только то, куда инвестируются активы, но и то, в какой степени они облагаются налогом. Мы должны максимально использовать каждый евро из этих иммобилизованных резервов на благо Украины», — считает Сингх.

Вашингтон выступает за полную конфискацию российских активов и передачу их Украине, однако многие европейские чиновники предупреждают, что такой шаг может нарушить международное право и подорвать спокойствие на мировых рынках — а заодно и статус евро.

США предложили привлечь десятки миллиардов евро для Украины, обеспечив кредиты под будущие доходы от замороженных активов. Вашингтон надеется получить согласие союзников к саммиту лидеров G7 в Италии в июне, отмечает FT.

Сингх объясняет, что эта мера может быть реализована за счет выпуска облигаций для частного сектора или займа одного или нескольких правительств стран G7. Такой заём будет погашаться в первую очередь за счет процентных доходов. Но для того, чтобы эта идея заработала, «крайне важно максимизировать ежегодный процентный доход» от активов, отметил американский чиновник.

Он добавил, что США, скорее всего, предстоит нелегкая борьба за согласие Европы, поскольку выделение резервов в качестве залога может вызвать споры.

«Я видела четыре различные схемы или предложения, как можно обойти то, что многие юристы или адвокаты — в том числе и в некоторых администрациях этой страны, — считают очень серьезным юридическим препятствием, которое может быть истолковано как нарушение правового международного порядка», — подчеркнула президент Европейского центрального банка Кристин Лагард во время визита в Вашингтон.

Глава Минфина США Йеллен назвала варианты конфискации замороженных активов России

Западные страны заморозили российские активы на сумму около $300 млрд после начала военной операции на Украине, большая их часть находится в Евросоюзе. В конце февраля агентство Bloomberg сообщило, что ЕС и США продолжают искать возможности для законного и выгодного использования российских замороженных активов.

В начале апреля замглавы МИД Великобритании Нусрат Гани заявила, что страны G7 представят новые предложения о способах передачи замороженных российских активов Украине в преддверии намеченного на июнь саммита.

Издание Politico со ссылкой на четыре источника писало, что «друзья» России, в число которых входят Китай, Саудовская Аравия и Индонезия, призывают Европейский союз отказаться от идеи конфискации ее замороженных активов. Неназванный чиновник пояснил газете, что власти перечисленных стран якобы опасаются слздания прецедента, из-за которого сами могут оказаться в проигрыше. Не исключено также, что эти страны не хотят, чтобы ЕС оказывал помощь Украине в вооруженном конфликте, добавил источник Politico.