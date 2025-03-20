США продлили исключение Турции из санкций против Газпромбанка до мая 2025 года, рассказал Bloomberg турецкий чиновник. Предыдущий срок освобождения Анкары от ограничений против российского банка истек 20 марта.

Продление этого исключения позволит Турции до мая продолжать закупать российский газ. По подсчетам Bloomberg, в прошлом году более 45% импорта газа в страну приходилось на Россию. Агентство отмечает, что эти поставки имели решающее значение во время более холодной, чем обычно зимы. Они также продолжат играть важную роль летом, «поскольку ожидается снижение выработки гидроэнергии».

Минфин США в ноябре 2024 года включил Газпромбанк в санкционные списки. В ведомстве уточнили, что санкции в отношении компании связаны с директивами американского Минфина, которые касались АО «Газпромбанк» и проекта «Сахалин-2».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя это решение, заявил, что за попыткой помешать поставкам топлива в Европу последуют «ответные меры». В декабре президент России Владимир Путин подписал указ, который позволяет иностранным покупателям российского газа расплачиваться за поставки через любой банк России, а не только Газпромбанк. Такой способ оплаты допускается до конца первого квартала 2025 года.

В том же месяце Венгрия и Турция после серии переговоров получили от американских властей разрешение платить за российский газ через Газпромбанк. Среди прочего, США временно — до 30 июня 2025 года — разрешили операции с российским банком, связанные с гражданской атомной энергетикой.

Bloomberg отметил, что в марте 2025 года главы турецкого и американского Минфинов Мехмет Шимшек и Скотт Бессент во время телефонного разговора «обсудили санкции, а также другие вопросы экономики и национальной безопасности, представляющие взаимный интерес».