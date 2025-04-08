Армия США решила передислоцировать военных и технику с польской базы в поселке Ясенка, откуда велась работа по координации помощи Украине, на другие объекты в стране. Командование американской армии в Европе и Африке уточнило, что это решение — часть более широкой стратегии по оптимизации военных операций США и повышению эффективности.

«После трех лет работы в Ясенке у нас появилась возможность правильно оценить наше присутствие и сэкономить американским налогоплательщикам десятки миллионов долларов в год», — подчеркнул командующий сухопутными войсками США в Европе и Африке генерал Кристофер Донахью.

Решение о выводе войск стало результатом многомесячного планирования, которое осуществлялось совместно с Варшавой и союзниками США по НАТО. Командование подчеркнуло, что «важная работа» по оказанию военной помощи Украине через Ясенку продолжится под руководством Польши и НАТО при сокращенном военном присутствии США.

«Польша и ее союзники сохранят надежную защитную инфраструктуру вокруг этого критически важного объекта», — говорится в сообщении.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш уточнил, что американские войска останутся в стране, но в других местах. Задачи в Ясенке возьмут на себя норвежские, немецкие, британские, польские войска и другие союзники.

Ясенка граничит с украинской и белорусской границами, находясь примерно в 50 км от них. Вооруженные силы США временно разместили там своих военных и технику в 2022 году, после начала российской военной операции на Украине. Это место не является постоянной польской базой, но на протяжении трех лет использовалось США, НАТО и партнерами.

Донахью подчеркнул, что после вывода войск с польской базы США продолжат поддерживать открытые линии связи с польскими коллегами и другими союзниками и партнерами по НАТО.

«Поскольку мы адаптируемся к меняющимся потребностям, этот переходный период позволяет нам [США и Польше] поддерживать наше тесное сотрудничество, более эффективно используя ресурсы», — сказал временный поверенный в делах Посольства США в Польше Дэниел Лоутон.

3 марта в Белом доме заявили о временной приостановке американской военной помощи Украине до того момента, пока не удостоверятся в желании Киева сотрудничать в заключении мирного соглашения. Этому решению предшествовала скандальная встреча президентов Украины и США в Овальном кабинете перед журналистами, после которой ожидалось подписание соглашения о доступе американской стороны к украинским редкоземельным металлам.

После того, как президент Украины Владимир Зеленский выразил свои сожаления о конфликте с американским лидером и заявил о готовности как можно скорее сесть за стол переговоров, Киев и Вашингтон договорились снять паузу с поставок вооружения. После переговоров делегаций двух стран замглавы офиса украинского президента Павел Палиса подтвердил, что американская помощь Украине возобновлена.