Партия президента Украины Владимира Зеленского откажется от нынешнего названия «Слуга народа» на будущих выборах, когда бы они ни состоялись. Бренд «давно себя исчерпал и стал откровенно токсичным», пишет РБК-Украина со ссылкой на источники в команде Зеленского.

Пока для партии есть рабочее название под выборы — «Блок Зеленского», говорится в статье. Ранее в президентской команде также обсуждали вариант «Дія», но, по словам собеседников издания, он не добавляет партии рейтинга.

Бренд «Слуга народа» порожден одноименным сериалом, который показывали на украинском и российском телевидении в 2015-2019 годах. Главную роль президента Украины в нем сыграл тогдашний шоумен и глава студии «Квартал 95» Владимир Зеленский, который затем начал реальную политическую карьеру и является украинским президентом с мая 2019 года. «Дія» переводится с украинского как «действие». Это название уже носит украинский электронный сервис госуслуг. Министерство цифровой трансформации страны официально представило этот бренд в сентябре 2019 года.

Главой обновленной партии может стать вице-премьер Украины, экс-министр цифровой трансформации Михаил Федоров, отметили несколько источников РБК-Украина. При этом, по их оценке, партия президента «меньше всех» готовится к вероятным выборам, поскольку по-прежнему неизвестно наверняка, пойдет ли на них сам Зеленский.

«В президентской команде есть разные мнения насчет его участия в выборах. Самый близкий круг склоняет Зеленского к тому, что идти нужно при любых раскладах. Окружение “второго плана” считает, что нужно смотреть на социологию и решать уже ближе к самим выборам», — пишет издание.

Многое также будет зависеть от того, пойдет ли на выборы бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины, а ныне посол страны в Великобритании Валерий Залужный, продолжают авторы материала. Они отмечают, что по результатам всех соцопросов Залужный лидирует по симпатиям электората, Зеленский же находится на втором месте.

В декабре президент России Владимир Путин заявил в ходе совмещенной прямой линии и пресс-конференции, что в Москве готовы пойти на переговоры и подписать мирное соглашение с властями Украины, которые получат легитимность на выборах.

«Если кто-то пойдет на выборы, получит легитимность — мы будем с любым человеком разговаривать, в том числе и с Зеленским», — сказал российский лидер.

По словам Путина, действующая власть на Украине нелегитимна, поскольку президентский срок Зеленского истек в мае 2024 года, а в Конституции страны не говорится о возможности продления полномочий главы государства в условиях военного положения без проведения новых выборов.

Единственной законной властью на Украине, по мнению российского президента, обладают Верховная Рада и ее председатель, и потому только они от лица Киева могут подписывать соглашение с Москвой.

В ноябре Служба внешней разведки России сообщала, что США рассматривают возможность проведения президентских и парламентских выборов на Украине в 2025 году в условиях продолжения боевых действий на ее территории. При этом в Госдуме высказывали мнение, что Запад хочет отстранить Зеленского от власти и найти другого человека на пост президента Украины.