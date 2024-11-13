Президентские выборы на Украине должны состояться, поскольку Запад стремится отстранить от власти нынешнего лидера страны Владимира Зеленского. Такое мнение высказал в беседе с изданием «Лента.ру» заместителя председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Таким образом парламентарий отреагировал на публикацию британского журнала The Economist, который 12 ноября опубликовал информацию о возможной дате проведения президентских выборов на Украине — 25 мая 2025 года. В статье говорилось, что украинские политики, на фоне успехов России в зоне специальной военной операции и победы Дональда Трампа на выборах президента США, рассматривают возможность смены руководства страны.

«Я не знаю, какого числа, не знаю, на чем основана такая прям конкретная информация The Economist, наверное, на какой-то информации от разведки. Но думаю, что с учетом провала планов Киева и проигрыша Запада им надо будет снять Зеленского и найти другую фигуру. Во всех своих поражениях будет обвинен Зеленский, и, очевидно, они будут пытаться выстраивать какую-то новую политику, но опять же будут выстраивать ее в своих интересах, в этом я не сомневаюсь», — считает Чепа.

Служба внешней разведки (СВР) России 11 ноября сообщила, что Вашингтон рассматривает возможность проведения президентских и парламентских выборов на Украине в 2025 году в условиях продолжения боевых действий на территории страны. Ведомство назвало проведение выборов на Украине в следующем году «одним из “легитимных” способов устранения “чрезмерно зарвавшегося” [президента Украины] Владимира Зеленского».

По данным спецслужбы, на первом этапе планируется через «американские “демократизаторские” фонды и “мозговые центры” стимулировать подконтрольные им структуры украинского гражданского общества» выступить с инициативой о проведении выборов. При этом возможных кандидатов будет согласовывать Государственный департамент США, рассказали в СВР.

Разведка утверждает, что финансируемые Западом украинские гражданские активисты уже начали обсуждать возможность создания партии, которая якобы займет «проамериканскую нишу» в ходе предстоящей избирательной кампании.

Срок полномочий Владимира Зеленского на посту президента Украины истек 20 мая. Выборы должны были состояться 31 марта, однако их не стали проводить из-за действующего в стране военного положения.

Конституция Украины прямо не запрещает избирать главу государства в таких условиях, но такой запрет есть в законе о правовом режиме военного положения.

Председатель Верховной рады Руслан Стефанчук и экс-министр юстиции Украины Денис Малюська говорили, что полномочия Зеленского продолжаются до избрания следующего президента страны. В ООН заявили, что продолжают считать Зеленского легитимным главой государства.

Президент России Владимир Путин отмечал, что единственной легитимной властью на Украине остается Верховная рада и ее спикер Руслан Стефанчук.