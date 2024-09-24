Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) вернул в бюджет Ставропольского края 15 млн рублей, полученные за выступление, которое впоследствии отменили. Информацию об этом подтвердил РБК руководитель пресс-службы исполнителя Антон Коробков-Землянский.

Телеграм-канал Baza также пишет, что между краевой филармонией и представителями Дронова было подписано допсоглашение о расторжении договора. Согласно письму прокуратуры, в итоге все 15 300 300 рублей вернулись в краевой бюджет.

Ранее в сентябре стало известно, что власти Ставропольского края пытаются вернуть средства за отмененный концерт SHAMAN на Дне города Ставрополя. Выступление решили отменить после того, как за отмену развлекательных мероприятий высказались большинство участников опроса в канале главы региона Владимира Владимирова.

Большинство респондентов — 81% — посчитали, что сейчас «не время для больших праздников», из-за чего Владимиров поручил Минкультуры края «переработать программу мероприятий».

Baza тогда отмечала, что краевые власти ведут переговоры о расторжении договоров с артистами, выступления которых отменили, однако в договоре с SHAMAN есть пункт о том, что он не возвращает предоплату в случае отмены концерта по желанию заказчика.

«Блокнот Ставрополь» пишет, что многие после отмены выступления SHAMAN боялись, что деньги якобы «“осядут” у кого-нибудь в карманах», из-за чего край останется и без средств, и без выступления.

В конце августа приглашение певца SHAMAN выступить на Дне города Ставрополя прокомментировала глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина. В беседе с RTVI она призвала «не оголять местные бюджеты», выделяя средства на дорогостоящие концерты в период боевых действий на Украине.