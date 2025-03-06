Высокопоставленные официальные лица США и Украины встретятся в Саудовской Аравии в среду, 12 марта. Об этом в соцсети Х сообщил журналист портала Axios со ссылкой на два источника.

«Советник по национальной безопасности Уолтц и глава офиса Зеленского договорились о проведении встречи вчера», — уточнил он.

Незадолго до этого журналист телеканала Fox News написала в соцсети X, что американская делегация во главе с госсекретарем США Марко Рубио, спецпосланником по Ближнему Востоку Стивеном Уиткоффом и советником по национальной безопасности Майком Уолтцем направится в Эр-Рияд во вторник, 11 марта, для встречи с украинскими представителями, в том числе с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком.

Встречу американской и украинской делегаций также анонсировал президент Украины Владимир Зеленский.

«Украинская и американская команды возобновили работу, и мы надеемся, что на следующей неделе у нас будет содержательная встреча», — написал он в соцсети Х.

Днем ранее, 5 марта, советник украинского лидера Дмитрий Литвин сообщил, что помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц и глава офиса украинского лидера Андрей Ермак созвонились для обсуждения возможных даты и места переговоров с Россией.

Кроме того, CNN со ссылкой на два источника, знакомые с ходом переговоров, сообщил, что представители президента США Дональда Трампа провели тайные переговоры с Зеленским.

По данным телеканала, в переговорах приняли участие высшие американские должностные лица, указавшие украинскому президенту на важность скорейшей стабилизации отношений с Дональдом Трампом после перепалки в Белом доме, произошедшей 28 февраля.

По словам собеседников телеканала, тайные переговоры прошли после публикации Зеленского в X, в которой он выразил сожаление о том, как прошла встреча с Трампом в Овальном кабинете. Зеленский добавил, что хотел бы, чтобы в дальнейшем сотрудничество с США было конструктивным, выразив готовность работать «под сильным лидерством президента Трампа» для достижения мира.

Сам Трамп во время своего обращения к конгрессу сообщил, что 4 марта получил «важное письмо» от украинского президента Владимира Зеленского.

«В письме говорится, что Украина готова сесть за стол переговоров в кратчайшие сроки, чтобы приблизить долгосрочный мир», — рассказал американский президент.

Он также подчеркнул, что «сейчас время прекратить это безумие».

«Если вы хотите останавливать войны, вы должны говорить с обеими сторонами», — пояснил Трамп.

По словам Трампа, в своем послании Зеленский написал, что Киев готов в любое время подписать с США сделку по добыче украинских полезных ископаемых.

При этом Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники пишет, что Дональд Трамп намерен связать заключение сделки между США и Украиной по полезным ископаемым с требованиями к Киеву взять на себя обязательство по скорейшему прекращению огня.

По словам собеседников агентства, Вашингтон дал понять, что Трамп готов финализировать соглашение по природным ресурсам, которое было приостановлено после его ссоры с Зеленским в Овальном кабинете. Но для этого украинский лидер должен согласиться «на реальный путь к перемирию и переговоры с Москвой».