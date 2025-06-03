Послом Афганистана в России станет Мовлави Гул Хасан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на диппредставительство страны.

По словам представителей посольства Афганистана, новый посол прибудет в Россию после того, как российское представительство оформит для него визу. Как пишет РИА Новости со ссылкой на источник, Москва выдала агреман на назначение нового посла, который должен будет прибыть в Россию в ближайшее время.

Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов заявил о заметном увеличении числа контактов между Россией и Афганистаном в феврале. В частности, он обратил внимание на три визита, которые совершил в эту страну специальный представитель президента России Замир Кабулов, и на визит большой делегации, возглавляемой секретарем Совета Безопасности и вице-премьером Алексеем Оверчуком осенью 2024 года.

Жирнов напомнил, что ответный визит в Россию совершили афганские министры иностранных дел, промышленности, торговли, высшего образования и просвещения, а исполняющий обязанности руководителя МИД Амир Моттаки провел переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым в октябре.

Дипломат связал наблюдаемую тенденцию по укреплению связей между Россией и Афганистаном с пониманием афганских лидеров необходимости развития собственной экономики и увеличения внешней торговли.

В конце апреля российское Министерство иностранных дел сообщило о приостановке запрета на деятельность движения «Талибан» и решении повысить уровень дипломатического представительства Афганистана в России до посла. Это заявление последовало за встречей Кабулова с Моттаки и министром внутренних дел Афганистана Сираджуддином Хаккани.

В мае Кабулов выразил готовность российской стороны к взаимодействию с Вашингтоном по Афганистану в случае наличия конструктивного настроя у американской стороны. В частности, он потребовал разблокировать национальные афганские авуары, попавшие под заморозку после прихода ко власти движения «Талибан».

Через две недели после этого стало известно, что афганская сторона представила России кандидатуру на позицию посла, которого планировалось утвердить по итогам межведомственного согласования в России. Госсекретарь США Марк Рубио заявил 21 мая, что в Америке пересматривают статус «Талибана» как террористической организации на фоне успеха в освобождении граждан США.