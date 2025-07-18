В начале сентября в Пекине может состояться встреча президента США Дональда Трампа, российского лидера Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом сообщает The Times со ссылкой на источники.

Встреча на высшем уровне, предположительно, может быть организована в связи с 80-летним юбилеем завершения Второй мировой войны. Торжественный парад по этому случаю запланирован на 3 сентября на площади Тяньаньмэнь.

Как говорится в материале, благодаря недавней серии торговых договоренностей между США и Китаем позиция Трампа в отношении Пекина смягчилась. Это вызвало предположения о возможном его приглашении на сентябрьский саммит для встречи с Си и Путиным.

Китайский политолог Цзинь Цаньжун в интервью шанхайскому новостному сайту Guancha отметил, что визит президента Трампа в КНР и его возможное участие в параде 3 сентября станет важным позитивным сигналом для всего мира. Совместное появление лидеров Китая, России и США сможет символизировать единство и стремление к мировой стабильности.

При этом аналитик по китайской политике из Тайваня Вэнь-Ти Сун допустил, что американский лидер может отказаться от поездки в Китай, чтобы не «быть одним из трех друзей на вечеринке». Эксперт полагает, что Трамп, вероятнее, захочет встретиться с председателем КНР и президентом России на территории США.

Как ранее сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков, визит Владимира Путина в Китай запланирован на конец августа — начало сентября. Он отметил, что совместное присутствие лидеров двух стран на мероприятиях, посвященных победе в Великой Отечественной войне (ВОВ), разгрому милитаристской Японии и завершению Второй мировой войны, уже стало «доброй традицией» для России и Китая.

Предыдущая встреча Путина и Си состоялась в Москве во время празднования 80-летия Победы. 8 мая лидеры провели официальные переговоры, которые, по словам российского президента, протекали в дружественной атмосфере и носили конструктивный характер. Позже в тот же день в неформальной обстановке за чаепитием они обсудили ситуацию вокруг Украины.