Бывший президент Грузии Георгий Маргвелашвили (занимал пост главы государства с 2013 по 2018 год) назвал принятый в стране закон об иноагентах «шагом к тирании». В беседе с RTVI US он выразил опасение, что Грузия рискует стать «губернией» России. Это, по его словам, нанесет удар по моральному духу Украины и якобы может втянуть грузин в российско-украинский конфликт.

Закон «О прозрачности иностранного влияния» предусматривает создание реестра некоммерческих юридических лиц и СМИ, которые получают более 20% дохода из-за рубежа. Организации, которые не зарегистрируются в реестре, будет оштрафованы на сумму до 25 тыс. лари (до $9,4 тыс.).

«Оцениваю [закон] однозначно как шаг к тирании, как шаг, который должен как-то воспрепятствовать свободолюбивому духу нашего народа. Мы знаем, как повлиял этот шаг и это законодательство на ту социально-политическую реальность, которая сейчас существует и существовала до этого в России», — сказал экс-президент Грузии.

По его словам, через закон об иноагентах власти будут пытаться «контролировать свободы личности и организаций». В странах, где нет демократического управления, подобные законы «являются фактически формой внедрения тоталитаризма», уверен Маргвелашвили. Он считает, что скандальный закон был принят «по российскому стандарту».

«Россия в Грузии, я думаю, видит решение своих идеологических проблем — [в этом плане для нее] Грузия намного более значима, чем как геополитическая единица. Для России капитуляция Грузии — это серьезный посыл на украинский фронт», — считает Маргвелашвили.

Он предположил, что выгодный Москве «посыл» может заключаться в том, что грузины, «которые были самыми первыми в своей конфронтации с империей», в итоге «сами приползли [к России], сами просят мира».

«Это серьезный удар по идеологии, по всему моральному духу, главным образом украинского фронта, но не только украинского фронта, а в принципе всего ближнего зарубежья Российской Федерации», — сказал Маргвелашвили.

По его мнению, в случае гипотетического «поглощения» Россией Грузию якобы могут втянуть в конфликт с Украиной. «У нас есть возможность стать такими же военными на украинском фронте, как чеченцы, отцы, матери и деды которых воевали <…> [против России], а сейчас они воюют против украинцев на фронте. Вот такая дилемма, очень черно-белая», — утверждает экс-президент Грузии.

Говоря о нынешнем президенте Грузии Саломе Зурабишвили, Маргвелашвили положительно оценил ее позицию, отметив, что она «играет позитивную роль в формировании оппозиционного серьезного лагеря против того, чтобы республика стала филиалом какого-то лубянского спецпроекта типа “Оккупируй Грузию”».

«Сложно понять». Как Запад и Россия отреагировали на грузинский закон об иноагентах

Маргвелашвили предположил, что правящая партия «Грузинская мечта» не останется у власти после после парламентских выборов в октябре 2024 года.

«Я думаю, что невозможно, чтобы они остались у власти в том же формате, в котором они существуют. <…> Но если они останутся у власти, это уже будет прямой диктат Москвы или через какой-то прямой диктат Москвы. Реально через электоральный процесс они не останутся», — считает он.