Срочники из воинских частей 90-й гвардейской танковой дивизии под Чебаркулем Челябинской области получили выплаты за не подписанные ими контракты, сообщает 74.ru со ссылкой на нескольких призывников и их родственников. Пресс-служба Центрального военного округа объяснила это техническим сбоем.

По данным 74.ru, что за последние дни в редакцию обратились несколько срочников и их родственников.

«Марку Леонову 21 год. Он разрешил оставить для публикации свое настоящее имя. На срочную службу Марка призвали в конце мая 2024 года. Он рассказал, что на его армейскую зарплатную карту в октябре пришло сначала 305 тысяч рублей, а через четыре дня — еще 400 тысяч», — пишет издание.

Военнослужащий предположил, что деньги пришли выплаты за подписание контракта, но он ничего не подписывал.

В сведениях о переводе сказано, что это единовременная выплата, осуществленная по указу № 920 от 30 декабря 2023 года. Этот документ, подписанный главой Татарстана, регламентирует выплаты меры социальной поддержки в качестве выплат для военных, заключивших контракт с Минобороны после 31 декабря 2023 года. Указ устанавливает выплаты мобилизованным и военнослужащим, набранным по призыву, при подписании контракта с Минобороны.

В пресс-службе Центрального военного округа, к которому относится дивизия, пояснили 74.ru, что банковские переводы военнослужащим по призыву были произведены в результате технического сбоя программного обеспечения.

«Статус данных военнослужащих не изменялся, денежные средства будут возвращены в кратчайшие сроки», — сказано в сообщении.

Издание отмечает, что пока неясно, почему срочникам из Чебаркуля приходят деньги из Татарстана. В Минсоцзащиты Республики Татарстан на запрос 74.ru ответили, что сообщить подробности не могут из-за закона о персональных данных.

«Вышеуказанная выплата (305 тысяч рублей за подписание контракта) осуществляется на основании списков, предоставляемых в министерство военным комиссариатом Республики Татарстан совместно с пунктом отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) города Казани», — пояснили в пресс-службе ведомства.

По словам представителей Минсоцзащиты, министерство является лишь оператором выплат, а не их инициатором, поэтому не может комментировать причины включения военных в перечни тех, кто подписал контракты.

Накануне в челябинском правительстве ответили 74.ru, что замгубернатора Алексей Фартыгин связался с командованием 90-й гвардейской танковой дивизии по факту случившегося.

«В ближайшее время допущенные ошибки будут исправлены. Ребята остаются военнослужащими по призыву», — отмечает издание со ссылкой на правительство региона.