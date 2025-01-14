В Московском художественном театре имени (МХТ) А.П. Чехова прошла церемония прощания с народной артисткой России Евгенией Добровольской. К зданию театра, в котором актриса проработала более 30 лет, пришли ведущие звезды МХТ, близкие друзья, коллеги и родственники. Добровольскую проводили в последний путь продолжительными аплодисментами. Как прошла панихида по актрисе — в материале RTVI.

Перед началом церемонии у здания театра выстроилась очередь из желающих возложить цветы, сообщает MSK1. У входа были установлены ограждения, выставлены дежурные сотрудники полиции. Одну из афиш на стене здания заменили на портрет Добровольской. На экране театра транслировались фотографии спектаклей с участием актрисы.

Гражданская панихида по актрисе началась в 10 утра на основной сцене МХТ им. Чехова, где актриса проработала 33 года.

В это же время в телеграм-канале театра было опубликовано прощальное сообщение, сопровожденное песней Вероники Долиной из фильма «Клетка для канареек», где актриса впервые появилась на экране:

«Сегодня мы провожаем в последний путь Евгению Добровольскую. Родного человека, актрису-явление, без которой немыслим Художественный театр трех последних десятилетий. Провожаем, совершенно в это не веря, мысленно продолжая с ней диалог — так много хочется сказать ей слов благодарности и любви!»

Первым к открытому гробу в центре подошел ее сын от Михаила Ефремова Николай, затем — внебрачный ребенок от Ярослава Бойко Ян и дочь от Дмитрия Мананникова Анастасия. Возложив белые розы, они обнялись. Старший сын Добровольской от Вячеслава Баранова Степан прилетел из Лондона с женой и маленьким сыном, однако стоял отдельно от родственников, пишет Starhit.

Бойко пропустил панихиду. Ефремов просил отпустить его на прощание из колонии, где он отбывает срок по делу о смертельном ДТП, однако актера его не отпустили. Мананников вместе с детьми сидел в первом ряду во время прощания.

Как пишет «Московский комсомолец», на сцене театра находились около 70 человек. Среди тех, кто пришел проститься с артисткой, были Николай Бурляев, Сергей Гармаш, Виктория Исакова, Владимир Котт, Андрей Кузичев, Евгений Митта, Вячеслав Невинный, Ирина Пегова, Михаил Пореченков, Марк Розовский, Александр Семчев, Александр Самойленко, Павел Табаков, Анна Чиповская, Павел Чухрай, Константин и Софья Эрнст и др.

После прощания гроб с телом Добровольской вынесли через центральный вход МХТ, собравшиеся проводили ее долгими аплодисментами. Очередь из коллег, друзей и поклонников артистки растянулась более чем на километр. Траурная процессия направилась в храм святителя Николая на Трех Горах, где прошла церемония отпевания.

Похоронили Добровольскую на Троекуровском кладбище неподалеку от могил народных артисток РСФСР Ирины Мирошниченко и Нины Дробышевой.

Венки на похороны прислали родные и коллеги артистки, а также Министерство культуры России, Союз театральных деятелей, Союз кинематографистов, МХАТ, театр «Современник» и телеканал «Культура».

Евгения Добровольская умерла 10 января после тяжелой болезни в возрасте 60 лет. Источник ТАСС сообщил, что она скончалась от онкологического заболевания. По данным Mash, актрисе в 2023 году диагностировали рак желудка.

Как простились с Добровольской ее друзья и коллеги

Через полчаса после начала церемонии на сцену МХТ поднялся художественный руководитель театра Константин Хабенский, который зачитал письмо Анатолия Смелянского.

«Она знала свою силу — именно поэтому страдала от невоплощенности, невысказанности. Она не раз терзала режиссеров и своих сценических партнеров, но ни у кого не было сомнений в том, какой творческий огонь таился в ее душе. Страдания невыносимой боли остались позади. Ушла, выдохнула. Я думаю, ее душа радуется от того, какое огромное количество людей сегодня пришло на ее последний выход на сцену Московского художественного академического театра» — приводит его слова «Москва 24».

Дарья Юрская зачитала собравшимся на панихиду письмо от своей матери Натальи Теняковой. Со сцены также прозвучали прощальные слова из телеграм от худрука театра Et Cetera Александра Калягина, министра культуры Ольги Любимовой и мэра Москвы Сергея Собянина.

Ведущий церемонии прощания Игорь Золотовицкий рассказал, что Добровольская до последнего верила в свое выздоровление и отказывалась сдаться болезни.

«Ребята привезли ей рояль, договаривались с врачами. Она просила для нее спеть, что-то рассказать. До последних дней Женя боролась. Не согласилась жить в хосписе, выбрала больницу, где врачи делали все, чтобы ее спасти. Не получилось…» — сказал он.

Ирина Пегова вспомнила, что Добровольская стала первым человеком, которого она встретила в МХТ, и поблагодарила ее за демонстрацию высокого профессионального уровня.

«Первый человек в театре, которого я встретила, когда пришла сюда, это Женя Добровольская. Она мне передавала роль. Женя — про дело, про профессию. Я благодарю тебя за такое партнерство, за такую задранную планку. Всегда было немножко стыдно, когда стояла рядом с ней — казалось, не дотягиваю. Но Женя заставляла соответствовать, она не терпела непрофессионализма», — вспоминала актриса.

Игорь Верник согласился со словами Хабенского о врожденном таланте Добровольской, в которой все признавали артистический дар — и студенты, и педагоги.

«Эта сцена очень любила Женю. И Женя очень любила эту сцену. И вообще, она рождена была для сцены, для того чтобы быть актрисой, большой актрисой. Она стала актрисой, о которой заговорили, как только она появилась. Все студенты, все педагоги знали, что у нее большой дар, выдающийся. Это было видно сразу, во всем — в смелости, в дерзости, в точности, в желании. Она родилась актрисой», — добавил актер.

Юлия Пересильд сквозь слезы поблагодарила Добровольскую за то, что та «полностью развеяла миф о том, что можно быть или актрисой, или мамой:

«Я тебе очень благодарна, потому что мне очень жалко, что в какой-то момент наши пути разошлись, что мы так и не сыграли в театре, хотя очень хотелось и мы всегда мечтали. Но я очень благодарна тебе, потому что я думаю, таких людей много — кого ты своими словами поставила на какой-то путь настоящей жизни, потому что в первую очередь ты была человеком. Большим, смелым. Отчаянной актрисой в кино, отчаянной актрисой в театре. Я по несколько раз приходила на твои спектакли, чтобы понять вообще, как ты это делаешь. И отчаянной мамой. И все это совмещалось в тебе, потому что ты была очень большим человеком. Спасибо тебе».

Режиссер Павел Чухрай вспомнил о том, как 15-летняя Добровольская впервые пришла к нему на пробы для своего первого фильма.

«Женя Добровольская снималась у меня в первой картине «Клетка для канарейки». Ей было 15 лет. Пришла совершенно неожиданно — прочла в газете, что нужны дети, перелезла через забор. У меня шли пробы, и она была последней из тех девочек, что пробовались. Через 15 минут я понял, что это та, которая нужна в этой картине», — приводит его слова 78.ru.

Говоря о стойкости актрисы, заслуженная артистка России Марина Брусникина рассказала, как Добровольская сама взялась за организацию своего последнего дня рождения за две недели до ухода из жизни.

«Нам все было тяжело, не знали, что делать и как быть, а она взяла все в свои руки и начала нами командовать. В итоге сама организовывала свой день рождения. Знаете, там было столько силы, столько добра, и она после сказала такую фразу: «Оказывается, я по вам скучала». Она приняла ситуацию, которая с ней происходила», — сказала она.

Народный артист России Авангард Леонтьев сравнил борьбу Добровольской с онкологическим заболеванием с судьбой Анастасии Заворотнюк и сказал, что родственники артистки вели себя достойно, не допустив утечек в СМИ, пишет NEWS.ru.

Специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой рассказал, что Добровольская «очень естественно вошла» вошла в звездную труппу МХТ, была «очень правильным человеком» и обладала «внутренними этическими правилами, очень важными для театра».

Юрий Стоянов, в свою очередь, признался, что негативно к Добровольской относились «ленивые и бездарные» люди.