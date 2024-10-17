Все пункты «плана победы», представленного украинским президентом Владимиром Зеленским, предполагают втягивание НАТО в войну с Россией, в то время как западные партнеры Киева не хотели бы эскалации конфликта. Такое мнение в беседе с Инфо24 высказал военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

«Все пункты плана Зеленского предполагают втягивание Запада в войну против России. Естественно, ни Европа, ни Соединенные Штаты втягиваться не хотят. К тому же американцам сейчас не до Украины», — сказал он.

По мнению Кошкина, США сейчас, в первую очередь, сосредоточены на предстоящих президентских выборах, которые имеют и большое значение для европейских стран. Поэтому, как полагает эксперт, план Киева не найдет поддержки у партнеров.

Кошкин выразил уверенность, что Запад не решится размещать на территории Украины свои ракетные комплексы, что предполагает третий пункт «плана победы». По мнению эксперта, западные государства не пойдут на это «из-за страха перед Россией».

«Этот «план победы» Зеленского поддержки нигде не нашел, хотя публично западные политики заявляют, что они якобы готовы помогать Украине. Генсек НАТО Марк Рютте, пожалуй, наиболее ярко олицетворяет это лицемерие, заявляя, что он видит, как Украина вступает в Альянс, но это будет не скоро. Зеленский тоже все это видит, поэтому предлагает разместить на Украине ракетные комплексы, чтобы бить вглубь России», — добавил эксперт.

16 октября Зеленский представил в Верховной раде «план победы», состоящий из пяти пунктов и трех секретных приложений. План подразумевает в том числе приглашение Украины в НАТО до завершения конфликта, укрепление ее обороны, размещение «комплексного неядерного стратегического пакета сдерживания», а также помощь в развитии украинской экономики.

В Кремле украинский «план победы» сочли «замаскированным планом» США по продолжению военного конфликта, а сами предложения — «эфемерными»