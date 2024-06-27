Советский районный суд Махачкалы арестовал подозреваемого в причастности к теракту в Дербенте, который произошел 23 июня. Об этом сообщила ТАСС руководитель пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева.

Обвиняемый арестован по статье о совершении террористического акта (ч. 3 ст. 205 УК РФ) и помещен под стражу на 1 месяц 28 суток — до 23 августа 2024 года включительно.

По версии следствия, арестованный якобы входил в террористическую группу, созданную Османом Омаровым — сыном экс-главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова.

«Для непосредственного участия в совершении преступлений Омаров О.М. потребовал от соучастников признать его единоличным лидером и дать ему присягу, на что К., признав его лидером, из личных убеждений отказался давать ему присягу, при этом не отказываясь помогать в достижении конечной цели — совершении теракта в Дербенте», — отметила Мамаева, добавив, что в итоге атака была совершена нападавшими в отсутствие обвиняемого.

Теракты в Махачкале и Дербенте

Вечером 23 июня вооруженные боевики напали на православные храмы, синагоги и пост ДПС в Махачкале и Дербенте. В результате теракта в Дагестане погибли 20 человек, 46 пострадали. В частности, в результате нападения на церковь в Дербенте был убит протоиерей Николай Котельников, который служил в храме более 40 лет.

СК отмечал, что личности боевиков установлены. «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики сообщал, что двое убитых боевиков были опознаны как сыновья 64-летнего секретаря дагестанского отделения «Единой России» и главы Сергокалинского района республики Магомеда Омарова.

Еще одного нападавшего опознали как племянника Омарова, рассказал собеседник «Интерфакса».

Следователи расследуют уголовное дело по трем статьям: п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»), ч. 4 ст. 222 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка огнестрельного оружия»), пп. «а», «б» ч. 4 ст.226 УК РФ («Хищение огнестрельного оружия»).