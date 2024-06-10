Арбитражный суд Москвы прекратил дело о банкротстве IТ-компании «Подари мечту», которую основал Алексей Блиновский, супруг основательницы «Марафона желаний» Елены Блиновской. Карточка дела размещена в электронной базе.

В материалах дела говорится, что с иском о признании должника банкротом обратилась налоговая служба, сумма задолженности составила около 2,5 млн рублей. В начале апреля суд назначил дату слушаний и предложил истцу перечислить 250 тыс. руб. на депозит для покрытия расходов на процедуру банкротства.

Однако средства перечислены не были, также от компании и налоговой в суд никто не пришел. В итоге процедура банкротства была прекращена.

Компания «Подари мечту» занимается разработкой программного обеспечения, управлением компьютерным оборудованием и консультациями в области технологий.

Блогера и основателя «Марафона желаний» Елену Блиновскую задержали в апреле 2023 года по обвинению в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и отмывании средств, полученных преступным путем. Сумма ее долга перед налоговой превышает 900 млн руб. Полная сумма долга составляет порядка 1,4 млрд руб. с учетом штрафов и пеней.

Изначально Блиновская находилась под домашним арестом, а в январе 2024 года ее отправили в СИЗО из-за нарушения правил меры пресечения.

В мае 2023 года, через месяц после задержания Блиновской, ее супругу предъявили обвинение в пособничестве от уплаты налогов. Алексею избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.

В начале апреля 2024 года стало известно, что Блиновский заключил контракт с Министерством обороны России и отправился на фронт. Вскоре он записал видеообращение к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину, в котором рассказал о попытках заставить его расторгнуть контракт с Минобороны.