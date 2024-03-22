Новосибирский областной суд не нашел оснований для ужесточения наказания актеру Никите Кологривому, который получил семь суток административного ареста по делу о хулиганстве. Об этом сообщает РИА Новости. Прокуратура просила ужесточить наказание до 15 суток ареста.

Облсуд счел мотивированным предыдущее постановление, вынесенное Центральным районным судом Новосибирска.

«Назначенное наказание является справедливым и соразмерным содеянному. Оснований для изменений или отмены решения суда не имеется», — цитирует судью агентство.

Кологривый заявил в суде, что считает арест на семь суток «несоизмеримо жестоким» наказанием. Видео его выступления опубликовала пресс-служба Новосибирского облсуда.

Актер заявил, что уже испытывает «наказание общественное, общее порицание со всех сторон». Он назвал условия в спецприемнике «не очень приятными».

«Я нахожусь там один, без достаточного количества еды, воды, душа, что считаю в свою сторону необязательным. Еще раз хочу подтвердить, что я свою вину признаю», — сказал Кологривый.

Он отметил, что не спорил с судом и полицией, явился сам, а также выразил готовность участвовать в общественных работах. Кологривый добавил, что у него «на повестке съемки в очень большом кино», а также встречи с детьми в больницах, церквях, детсадах, школах и других общественных заведениях. «Я считаю, что перед ними обязан ответить, зачем я это сделал», — сказал актер.

По словам источника РИА Новости, Кологривый взял в камеру четыре книги, в том числе «Бесов» Достоевского и «Дар бесценный» Натальи Кончаловской о художнике Василии Сурикове. Сам артист говорил, что планирует во время ареста писать стихи.

Конфликт с участием Никиты Кологривого произошел в новосибирском кальян-баре Tangiers Lounge в ночь на 19 марта. Как сообщало издание «Абзац», актер приставал к официантке и склонял ее к близости, а после отказа укусил ее за ногу. Он также оскорблял работников бара, наносил удары бармену и официанту и ходил по заведению с голым торсом, заявили в прокуратуре.

На Кологривого составили протокол о мелком хулиганстве (ч. 1 ст. 20.1 КоАП), суд назначил ему семь суток ареста. Прокуратура обжаловала это решение, назвав его слишком мягким. Адвокат Кологривого отмечал, что наказание в виде ареста будет слишком суровым для актера и негативно скажется его участии в съемках.

Кологривый заявил в суде 21 марта, что «готов покаяться». Свое поведение в баре он объяснил алкогольным опьянением и усталостью. Актер также записал видеообращение, в котором извинился перед подписчиками и зрителями.

29-летний Никита Кологривый наиболее известен по ролям в фильме «По щучьему велению» и сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте».