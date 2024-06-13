Второй Западный военный окружной суде в Москве оставил в СИЗО начальника Главного управления связи ВС, замначальника Генштаба генерал-лейтенанта Вадима Шамарина, обвиняемого в получении взятки на сумму 36 млн рублей. Об этом сообщает «Интерфакс».

Шамарин участвовал в заседании по видеосвязи из СИЗО «Матросская тишина». Он заявил, что готов «полностью сотрудничать со следствием» и не собирается скрываться, передает РИА Новости. Один из адвокатов генерала заявил, что Шамарин «изначально дает показания» и сотрудничает со следствием. Это также следует из материалов дела, оглашенных в суде, сообщает ТАСС.

Защита просила перевести Шамарина под домашний арест, указав, что у него на иждивении находятся нетрудоспособная жена, несовершеннолетний сын и 85-летняя мать, пишет «Коммерсант».

Вадима Шамарина арестовали 22 мая. По версии следствия, с апреля 2016 года по октябрь 2023-го он получил взятку в размере 36 млн рублей от гендиректора пермского телефонного завода «Телта» Алексея Высокова и главного бухгалтера предприятия Елены Гришиной. Взятка предназначалась за увеличение объема поставляемой продукции по госконтрактам для нужд Минобороны России и общее покровительство.

Шамарину вменяется получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). Посредниками в передаче денег следствие считает бывшего начальника 1-го управления Главного управления связи Минобороны генерал-майора Александра Оглоблина и его брата Алексея Оглоблина. Оба они проходят по делу как свидетели.

Сотрудники «Телты» Высоков и Гришина находятся в СИЗО с августа 2023 года по обвинению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). Они дали следствию показания, «изобличающие Шамарина в получении взятки», сообщал в мае источник ТАСС в правоохранительных органах. Согласно материалам дела, генерал не согласен с обвинением и оспаривает его квалификацию.

После ареста он заявил, что не имеет никакого отношения к госзаказам Минобороны заводу «Телта» и просто подписывал соглашения. По мнению Шамарина, уголовное преследование было начато, чтобы убрать его с должности.

Адвокат Шамарина заявил в суде, что дело против генерала было возбуждено на основании материалов ФСБ. Как пишет «Коммерсант», в суд представлена оперативная справка департамента военной контрразведки ФСБ о том, что Шамарин якобы получил доступ к материалам уголовного дела Высокова и Гришиной.

Согласно справке ФСБ, генерал якобы «инструктировал свидетелей» и принимал меры к сокрытию следов преступления. Защита Шамарина утверждает, что справка носит формальный характер и сведения из нее ничем не подтверждены.

По словам адвокатов, Шамарин не мог получить доступа к уголовному делу сотрудников завода «Телта», поскольку ни военное следствие, ни военная прокуратура, ни ФСИН ему образом не подчиняются, а Высоков и Гришина находились под арестом.