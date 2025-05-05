Мосгорсуд оставил без изменений приговор врачу-педиатру Надежде Буяновой, которая получила 5,5 года колонии по делу о распространении фейков о российской армии. Об этом сообщает РИА Новости.

«Приговор Тушинского суда Москвы оставлен без изменений, апелляционная жалоба — без удовлетворения», — говорится в сообщении.

Заседание прошло в закрытом режиме по ходатайству прокурора. Буянова чувствовала себя «неважно» и плакала во время последнего слова, сообщил RusNews адвокат врача Оскар Черджиев. По словам второго защитника Леонида Соловьева, теперь стоит вопрос о том, где Буянова будет отбывать наказание.

«Будем рассчитывать, что это будет какое-то, по крайней мере, близкое место к Москве», — сказал он.

В ноябре 2024 года Тушинский суд Москвы приговорил 68-летнюю Надежду Буянову к 5,5 года колонии общего режима по делу о фейках про российскую армию (ч. 2 ст. 207.3 УК). Суд также принял решение зачесть срок нахождения женщины под стражей из расчета полтора дня в СИЗО за день в колонии. Таким образом, ей придется отбыть в колонии примерно четыре года и восемь месяцев.

Дело Надежды Буяновой

Дело в отношении врача было возбуждено в начале февраля 2024 года по поручению главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. На педиатра пожаловалась супруга погибшего на Украине российского бойца Анастасия Акиньшина. Она утверждала, что на приеме в московской детской поликлинике № 140 Буянова якобы заявила ее сыну, что его отец был «законной целью» для Украины, и «Россия сама виновата» в гибели военнослужащих.

«Дежурный врач спросила, что у сына с поведением. Я говорю: “У нас поведение хромает, потому что у нас папу на СВО убили, и он очень тяжело переживает потерю отца”. На что она мне сказала: “Ну, милочка, что же вы хотите? Ваш муж был законной целью Украины”», — утверждала Акиньшина.

После этого руководство больницы объявило Буяновой выговор, а затем изменило свое решение и одним днем уволило женщину. Акиньшина написала заявление в полицию с просьбой проверить ее по статье о фейках про армию. Буянова отрицала свою вину и говорила, что в момент разговора с Акиньшиной мальчика в кабинете не было.

Изначально суд отказал следствию в аресте Буяновой. Однако уже в апреле решение изменилось, и врача заключили под стражу, добавив в обвинении пункт «о совершении преступления по мотиву политической ненависти» (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК).

В начале мая более 150 врачей выступили в поддержку Буяновой и написали открытое письмо с требованием освободить ее. В июле суд признал незаконным увольнение врача, постановил выплатить ей сумму простоя и компенсацию морального вреда. Несмотря на вынесенное судом решение, представитель больницы, в которой работала Буянова, заявил, что врач-педиатр совершила «аморальный поступок».

Адвокат Буяновой отмечал, что следствие так и не представило в суд аудиозапись приема, а в фабуле дела отсутствуют ссылки на конкретные цитаты из предполагаемых высказываний его подзащитной.

В ноябре 2024 года медики и активисты записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину, в котором назвали приговор Буяновой «вопиющим беззаконием и проявлением жестокости». Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обещал, что в Кремле изучат обращение.