Второй западный окружной военный суд приговорил к пожизненному сроку гражданина Украины Александра Пермякова за покушение на писателя и общественного деятеля Захара Прилепина.

«По совокупности инкриминируемых преступлений и путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Пермякову наказание в виде пожизненного лишения свободы со штрафом в размере 700 тыс. рублей», — огласил решение судья.

Согласно приговору, первые 5 лет Пермяков проведет в тюрьме, остальное время — в колонии особого режима.

27 сентября сторона обвинения попросила приговорить Пермякова к пожизненному заключению в колонии особого режима. Гособвинитель уточнил, что запрошено отбывание первых 10 лет в тюрьме, а после — в колонии особого режима. Также обвинение попросило взыскать с обвиняемого штраф 1,5 млн руб.

6 мая 2023 года автомобиль Audi Q7, в котором ехал Прилепин, взорвался в Нижегородской области, примерно в 80 км от города Бора. Писатель получил переломы ног, его водитель Алексей Шубин с позывным «Злой» погиб.

Вечером того же дня был задержан Александр Пермяков, который при задержании на выезде из деревни Козлово заявил полицейским, что «на пруду данной местности ловил куропаток», сообщили в МВД.

Во время допроса Пермяков признался, что в 2018 году был завербован украинской разведкой, а в 2022-м получил задание переехать в Россию, получить российское гражданство и убить Прилепина.

Пермякову было предъявлено обвинение таким статьям УК:

п. «б» ч. 3 ст. 205 («Террористический акт»);

ст. 205.3 («Прохождение обучения в целях осуществления теракта»);

ч. 4 ст. 222 («Незаконное приобретение оружия»);

ч. 4 ст. 222.1 («Незаконное приобретение взрывчатых веществ, два эпизода»);

ч. 3 ст. 223.1 («Незаконное изготовление взрывчатых веществ»);

ч. 4 ст. 327 («Подделка документов»).

По данным МВД, мужчина ранее был судим. Как писал «Московский комсомолец», когда Пермякову было 15 лет, он был осужден на четыре года колонии по делу о разбойном нападении в составе группы лиц. Пермяков отбывал срок в исправительном учреждении под Бахмутом, а после освобождения вернулся в Дружковку и стал разнорабочим, отмечает издание.

Также «МК» писал, что Пермяков в 2014 и 2015 годах принимал участие в военных действиях на стороне ДНР. В феврале 2015-го он попытался перейти пешком границу с Россией в районе села Куйбышево, но сотрудники таможни обнаружили у него в рюкзаке штык-нож от автомата Калашникова, сообщает «МК». Тогда на него не стали возбуждать уголовное дело, потому что Пермяков отказался переходить границу, говорится в статье. По данным «МК», до 2022 года Пермяков работал на стройке в Дружковке.

МИД России назвал покушение на писателя «террористическим актом, организованным и исполненным киевским режимом, за которым стоят западные кураторы». В ведомстве отметили, что инцидент курировали украинские спецслужбы. В Службе безопасности Украины (СБУ) заявили, что не могут «ни подтвердить, ни опровергнуть причастность СБУ» к покушению на писателя. Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк назвал инцидент «попыткой внутренней эскалации в России».