Федеральный суд США по вопросам международной торговли счел, что президент Дональд Трамп превысил свои полномочия, вводя глобальные пошлины на импорт, и постановил их отменить.

Коллегия из трех судей указала, что Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях 1977 года (IEEPA), на который ссылался Трамп для обоснования тарифов, не предоставляет президенту права вводить пошлины в глобальном масштабе.

Судьи также отметили, что Конституция США закрепляет за Конгрессом исключительные полномочия по регулированию внешней торговли, которые не могут быть отменены президентскими мерами по защите экономики.

Администрация Трампа подала апелляцию в течение нескольких минут после оглашения решения суда.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Куш Десаи заявил, что судьи, не избираемые народом, не должны определять, как следует реагировать на чрезвычайную ситуацию в стране. Он также добавил, что президент Трамп пообещал обеспечить США мировое лидерство, и администрация готова использовать все доступные исполнительные рычаги для преодоления кризиса и “восстановления величия страны”.

Если решение суда будет поддержано апелляционной инстанцией (или в Верховном суде), большая часть тарифов будет отменена, сообщает CNN.

По данным телекомпании, судебное постановление отменяет 30-процентные пошлины на товары из Китая, 25-процентные тарифы на некоторые мексиканские и канадские товары, а также 10-процентные пошлины на большинство импортируемых в США изделий. Однако оно не касается 25-процентных тарифов на автомобили, автозапчасти, сталь и алюминий, которые регулируются разделом 232 Закона о расширении торговли.

Иск, поданный некоммерческой юридической организацией Liberty Justice Center от имени пяти малых предприятий, импортирующих товары из стран, затронутых тарифами, стал первым крупным судебным разбирательством, связанным с торговой политикой Трампа. Это дело входит в число семи судебных исков против торговых мер новой администрации США, наряду с исками 13 американских штатов и других объединений, представляющих малый бизнес.