В Монако задержали сына экс-президента украинской аэрокосмической компании «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева Алексея. Богуслаева-старшего ранее арестовали на Украине по обвинению в поставках в Россию авиационных двигателей.

О задержании сына экс-президента «Мотор Сич» сообщила Служба безопасности Украины (СБУ). Ведомство не привело имени задержанного. «Страна.ua» пишет, что речь идет об Александре Богуслаеве.

В операции участвовали правоохранители Украины, Франции и Монако. Задержанного обвиняют в легализации имущества, полученного преступным путем, в особо крупном размере (ч. 3 ст. 209 УК Украины). По этой статье ему грозит до 12 лет лишения свободы.

СБУ утверждает, что семья экс-главы «Мотор Сич» незаконно присвоила контрольный пакет акций предприятия, а затем продала его за $650 млн. По версии следствия, для реализации сделки Богуслаев-старший организовал инвентаризацию активов компании, с помощью которой искусственно снизил стоимость ее акций. Затем он приобрел 65% ценных бумаг и большую часть из них передал в пользу шести офшорных структур, которыми владеет его сын.

Чтобы легализовать украденные активы, подозреваемые продали их зарубежным компаниям без соответствующего разрешения от украинских властей. На полученную прибыль они купили элитную недвижимость в Европе.

Дело Вячеслава Богуслаева

Вячеславу Богуслаеву 86 лет. Ранее он возглавлял украинскую компанию «Мотор Сич», которая занимается производством и ремонтов самолетов, вертолетов и газотурбин. В октябре 2022 года его арестовали по подозрению в пособничестве «государству-агрессору», коллаборационизме, содействии терроризму и противодействии ВСУ.

По версии СБУ, Богуслаев вместе с начальником департамента внешнеэкономической деятельности «Мотор Сич» занимался незаконной поставкой оптовых партий украинских авиадвигателей для российских вертолетов. Служба безопасности Украины публиковала аудиозаписи телефонных разговоров, которые, как утверждается, свидетельствуют о сотрудничестве экс-главы предприятия с Россией. Сам он своей вины не признал.

В мае 2023 года Богуслаев попросил украинские власти включить его в список на обмен с Россией. В Киеве допускали такую возможность, а в Кремле заявили, что не занимаются вопросами обмена. В ноябре 2024 года СМИ сообщали, что экс-глава «Мотор Сич» перенес клиническую смерть, после чего врачи его реанимировали.

Вместе с информацией о задержании Богуслаева-младшего СБУ сообщила, что его отец получил новые подозрения: по ч. 5 ст. 191 (присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах организованной группой) и ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (организация, легализация имущества, полученного преступным путем, совершенные организованной группой в особо крупном размере) УК Украины.