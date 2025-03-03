В Чечне объявлен трехдневный траур с 3 по 5 марта в связи со смертью трехкратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Бувайсара Сайтиева. Соответствующий указ подписал глава республики Рамзан Кадыров, передает «Грозный-Информ».

«В связи с безвременной кончиной 2 марта 2025 года великого спортсмена, гражданина и человека Сайтиева Бувайсара Хамидовича, ставшего при жизни легендой и кумиром миллионов людей во всем мире, постановляю: объявить траур на территории Чеченской Республики 3, 4 и 5 марта 2025 года», — сказано в документе.

На период траура в Чечне отменили развлекательные мероприятия, а на госучреждениях приспустили флаги.

Вечером 3 марта тело Сайтиева доставили чартерным рейсом в Грозный. Самолет встречал Кадыров вместе с соратниками, рядом с ним также находились и его сыновья, сообщает РИА Новости. В аэропорт также приехали члены правительства Чечни, религиозные деятели, спортсмены и местные жители, передает ТАСС.

Кадыров выразил соболезнования близким Сайтиева и всем поклонникам его таланта.

«Хотел бы пожелать терпения всем любителям спорта и тем, кто ценил Бувайсара. Он был настоящим мужчиной, готовым отдать душу за свой народ и Чеченскую Республику. Такие люди рождаются раз в сто лет», — приводит «Грозный-Информ» слова глава Чечни.

Из грозненского аэропорта тело Сайтиева доставили для захоронения в его родной Хасавюрт (Дагестан), сообщает ТАСС. Похороны олимпийского чемпиона пройдут 4 марта в его родовом селе Новокули (Чаравали) Новолакского района Дагестана (ранее Ярыксу-Аух).

Обстоятельства смерти Сайтиева

Бувайсар Сайтиев умер 2 марта в Москве в возрасте 49 лет. Телеграм-канал Baza со ссылкой на брата спортсмена сообщил, что олимпийский чемпион мог «случайно выпасть» из окна своей квартиры.

В разговоре с «МК» вдова Сайтиева Индира подтвердила, что перед смертью ее муж выпал из окна квартиры на втором этаже, отметив, что не понимает, как это произошло.

«Это случилось в спальне. Вообще у нас пятикомнатная квартира, окна большие, панорамные, но не откидные. Думаю, это просто несчастный случай», — сказала она.

Также вдова спортсмена рассказала, что Сайтиев регулярно «пытался посмотреть», почему не открываются окна в спальне, пишет ИА Регнум. По ее словам, после падения у спортсмена были травма таза и переломы ребер.

Кадыров сообщал в своем телеграм-канале, что у Сайтиева были проблемы с сердцем. По его словам, в последнее время борец проходил лечение в одной из московских больниц.

«МК» предполагает, что перед смертью Сайтиев «не вполне отдавал себе отчет в том, что делает». Борец страдал заболеванием легких и принимал сильные обезболивающие лекарства, пишет издание.

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка в конькобежном спорте Светлана Журова заявила «Матч ТВ», что причиной смерти Сайтиева стал оторвавшийся тромб.

Источник РБК в правоохранительных органах сообщил, что по факту смерти Сайтиева организована проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.