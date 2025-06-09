Японская нефтеперерабатывающая компания Taiyo Oil Co. впервые за два года перевозит в страну российскую сырую нефть — причем на танкере Voyager, занесенном в черный список ЕС и Минфина США, сообщает Bloomberg. По оценке агентства, эта поставка свидетельствует о «растущей легкости для покупателей по всему миру в отношениях с Москвой».

Судя по данным отслеживания судов, базирующаяся в Токио Taiyo перевозит 600 тысяч баррелей сырой нефти Sakhalin Blend с российского проекта «Сахалин-2» на танкере Voyager. Погрузка проводилась 25 мая на терминале Пригородное на южной оконечности Сахалина, а 9 июня судно пришвартовалось в японском порту Кикума для разгрузки.

В январе 2025 года Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) включило Voyager, который раньше назывался Vernadsky Prospect, в черный список из 161 судов, утвержденный президентом Джо Байденом в январе. ЕС внес судно в свой аналогичный список в феврале.

Японии разрешено импортировать Sakhalin Blend по соображениям энергетической безопасности. В рамках 17-го пакета антироссийских санкций, принятого 21 мая, действие этого исключения было продлено до конца июня 2026 года. Аналогичное послабление санкционного режима сделали Японии и США: его срок истекает 28 июня, но до этого неоднократно продлевался.

Представитель Taiyo Oil подтвердил факт поставки и сообщил, что компания закупила сырую нефть по запросу Министерства экономики, торговли и промышленности Японии. По его словам, без этой закупки невозможно поддерживать производство сжиженного природного газа.

До февраля 2022 года японские нефтеперерабатывающие заводы импортировали с проекта «Сахалин-2» в среднем четыре партии нефти в месяц. Mitsui & Co. и Mitsubishi Corporation сохранили в проекте свои доли в размере 12,5% и 10%, когда позднее в том же году Россия провела его реструктуризацию.

Bloomberg отмечает, что с приходом Дональда Трампа к власти в США нерешительность импортеров российской сырой нефти, которые до сих пор неохотно принимали грузы с судов из черного списка OFAC, «похоже, ослабевает».

В пример агентство приводит Индию, которая ранее не раз обещала соблюдать американские ограничительные меры, но при этом практически не ограничивала закупки нефти из России. Аналогичным образом не менее 20 партий российской нефти с конца января 2025 года были доставлены китайским и сирийским покупателям на судах, находящихся под санкциями США. Некоторые, как пишет Bloomberg, в ходе поставки перегружали нефть с одного судна на другое, чтобы создать видимость соблюдения санкций.

Также агентство утверждает, что российский «Совкомфлот» пытался обойти западные санкции, передав управление некоторыми своими танкерами, включая Voyager, двум судоходным компаниям, базирующимся в ОАЭ.