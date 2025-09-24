Контроль за поставками вооружений Киеву ослаб, украинское оружие уже находят в разных странах мира в этой связи международные организации должны активизировать свою работу, заявил корреспонденту RTVI член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев.

Так он прокомментировал лидера французской партии «Патриоты» Флориана Филиппо, который в соцсети Х написал: «На Украину посылают оружие и деньги: оружие «исчезает»… Не надо будет потом жаловаться, если однажды его найдут во французских пригородах».

Политик также сослался на материал испанского телеканала Cadena SER, согласно которому, по официальным источникам, с начала конфликта на Украине пропало более 300 тысяч единиц огнестрельного оружия, по другим оценкам, пропажи превышают 593 тысячи.

«Очевидно, что контроль ослабляется, потому что США сейчас не поставляют на Украину напрямую вооружение, они это делают через Европу, они продают вооружение. По-моему, уже не одна партия продана НАТО вооружения, которые они поставляют в Европу, значит, контроль теневого вооружения ослабляется как минимум наполовину, потому что Соединенным Штатам меньше это уже интересно, куда оружие идет, кроме Украины. Поэтому, конечно, сильнее активно могут активизироваться те, кто занимается теневой продажей оружия», — сказал Шхагошев.

Причем оборот стрелкового оружия, по словам депутата, «самое легкое направление в теневом бизнесе». Он обеспокоен тем, что растут теневые продажи тяжелого вооружения — «от бронированных машин, бронетранспортеров, заканчивая танками и, собственно говоря, «Стингерами».

«Причем, что касается вообще оборудования, вооружения, связанного с разведкой, с разведоборудованием, это тоже утекает. Все достаточно серьезно. Поэтому вдвойне, конечно, сейчас надо активизироваться организациям в международных структурах, например, при ООН, в разных других структурах, которые борются против теневой продажи оружия, им надо сейчас принимать активные меры», — подчеркнул Шхагошев.

Россия со своей стороны, по его мнению, «может быть, в этой части более защищенная страна, потому что мы давно это все держим на пульсе».

«Мы мониторим ситуацию, и у наших спецслужб очень много информации, и мы пресекаем подобные транзитные направления очень часто», — заверил депутат.