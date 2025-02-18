Автомобиль Lamborghini Urus, который был арестован по делу о банкротстве блогера Елены Блиновской, ей не принадлежит. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы дела.

«Автомобиль марки Lamborghini Urus стоимостью 24 млн 900 тыс. рублей находится в собственности лизинговой компании «РЕСО-лизинг». Блиновской Еленой Олеговной он был оформлен на ИП и находился в лизинге», — отмечается в них.

По материалам, обвиняемая регулярно вносила лизинговые платежи до момента попадания в СИЗО, но в дальнейшем она не смогла погашать платежи. В связи с этим компания подала ходатайство в Савеловский суд Москвы с целью снятия ареста с автомобиля для получения его в свою собственность.

Судом это ходатайство было отклонено.

Накануне стало известно, что Арбитражный суд Москвы наложил арест на имущество Блиновской по делу о банкротстве. В документе сказано, что под арест попали автомобили Bentley и Lamborghini, а также объекты недвижимости: земельный участок в Истринском районе Подмосковья, здание в дачном поселке «Миллениум Парк», три помещения в Москве и земельный участок в Ялте.

Блиновскую задержали в апреле 2023 года при попытке пересечь российско-белорусскую границу. Суд отправил ее под домашний арест по подозрению в неуплате налогов и отмывании денег преступным путем. По версии следствия, блогер разделила свой бизнес на несколько частей, чтобы платить налоги по упрощенной схеме. В январе 2024 года ее отправили в СИЗО, поскольку она «неоднократно нарушала» меру пресечения.

В ноябре 2024 года Савеловский суд Москвы признал Блиновскую банкротом и постановил выставить ее имущество на торги. Как сообщали «Известия», принадлежащий ей дом в коттеджном поселке «Миллениум Парк» оценили в 600 млн рублей.