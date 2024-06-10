В Москве суд арестовал на два месяца еще одного фигуранта по делу бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, которого обвиняют в мошенничестве в крупном размере. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Его показания также легли в основу дела, ему предъявлено аналогичное обвинение», — сообщил собеседник агентства.

По его информации, задержанный является «гражданским лицом». Назвать имя обвиняемого источник ТАСС отказался.

Генерал-майора Ивана Попова арестовали 17 мая по подозрению в мошенничестве в крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, генерал причастен к хищению в 2023 году более 1,7 тыс. тонн изделий металлопроката общей стоимостью более 130 млн рублей.

Как утверждала официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко уточняла, что соответствующие изделия приобрела военно-гражданская администрация Запорожской области в рамках оказания гуманитарной помощи для обустройства инженерных оборонительных сооружений.

Сам Попов вину не признает. Адвокат генерала Сергей Буйновский отмечал, что генерал отвергает обвинения, «так как не причастен к тому, что ему вменяет следствие».

Следствие и защита ходатайствовали об изменении меры пресечения Попова и его переводе под домашний арест. Однако суд трижды отказал в этом.

На последнем заседании, которое состоялось 7 июня, при рассмотрении дела Попова и возможности изменения меры пресечения на домашний арест, судья упомянул еще двух человек, которые могут быть причастны к этому делу, передавал «Интерфакс». По данным агентства, из материалов следствия следовало, что соучастниками Попова могли быть «Цоков и Моисеев».

Как сообщал «Интерфакс», речь шла, в частности, о погибшем в боях на Украине генерал-лейтенанте Олеге Цокове. О том, кем является второй фигурант по фамилии Моисеев, не сообщалось.

Адвокат Попова, при этом, отмечал, что его подзащитный не свидетельствовал против других лиц по данному делу, поскольку сам не признавал вину.