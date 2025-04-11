Под машиной бывшего военного комиссара Чувашии Бахтиера Холикова было обнаружено мобильное взрывное устройство, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования. По информации агентства, саперы обезвредили устройство.

«Пытались взорвать [бывшего военкома Чувашии Бахтиера Холикова]: [под его машиной] обнаружили мобильное взрывное устройство, оно обезврежено», — рассказал собеседник ТАСС.

Телеграм-канал Mash пишет, что взрывчатку обнаружили благодаря умной камере: устройство подало сигнал о том, что ночью кто-то подходил к машине.

«Холиков вызвал спецслужбы, саперы обезвредили взрывчатку», — говорится в публикации.

Как пишет ТАСС, предположительный заказчик покушения на бывшего военкома — украинские спецслужбы, которые нашли исполнителя в Чувашии.

Недавно Холиков с семьей сменили место жительства из-за опасений за жизнь, утверждает Mash.

В начале февраля в московском ЖК «Алые паруса» произошел взрыв, в результате которого погибли два человека, еще трое пострадали. Среди жертв оказался 46-летний руководитель Федерации бокса ДНР и создатель добровольческого батальона «Арбат» Армен Саркисян. По одной из версий, подрыв мог совершить смертник — ранее судимый гражданин Армении, погибший при взрыве.

По факту взрыва в ЖК «Алые паруса» возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство двух и более лиц, убийстве общеопасным способом и незаконном обороте оружия.