Мужчина, устроивший взрыв в ЖК «Алые паруса» в Москве, предварительно, незаконно приобрел документы, разрешающие проживать в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Предварительно, он приобрел разрешительные документы, благодаря которым и легализовал свое нахождение в России», — сказал собеседник агентства.

Возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции.

Взрыв в одном из домов ЖК «Алые паруса» на Авиационной улице в Москве произошел утром 3 февраля. Глава федерации бокса ДНР и создатель добровольческого батальона «Арбат» («Армянский батальон») Армен Саркисян был доставлен с ранениями в реанимацию Боткинской больницы, где умер, не приходя в сознание. По одной из версий, подрыв мог совершить смертник.

Помимо Саркисяна, сообщалось еще об одном погибшем, который работал у Саркисяна охранником. Еще три человека получили ранения и были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», «Убийство» и «Незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств».