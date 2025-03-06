Уголовное дело в отношении актера и музыканта Глеба Калюжного было возбуждено после того, как он не явился на пункт отправки на военную службу. Об этом ТАСС рассказали в правоохранительных органах.

«В отношении Калюжного возбуждено уголовное дело по статье об уклонении от службы в армии. В осенний призыв прошлого года он не явился на сборный пункт, откуда его должны были направить на военную службу», — пояснил собеседник агентства.

Источник отметил, что местонахождение актера не установлено.

«Обвинение Калюжному пока не предъявлено, следователю его пока не вызывали», — добавил он.

Накануне РИА Новости сообщили, что в отношении актера возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 328 УК РФ — об уклонении от службы в армии. В случае признания виновным Калюжному грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

На срочную службу в армии россиян призывают дважды в год, весенний призыв длится с 1 апреля по 15 июля, а осенний начинается 1 октября и заканчивается 31 декабря. Призывной возраст для мужчин в России — с 18 до 30 лет.

«СтарХит» писал, что сейчас Калюжный «сконцентрирован на карьере»: недавно вышли сериал «Челюскин. Первые», где он исполнил главную роль вместе со Стасей Милославской, и ретродетективный боевик «Красный Шелк», снятый совместно с Китаем, а впереди у актера премьера спортивного байопика «Первый на Олимпе» о чемпионе по гребле Юрии Тюкалове.

Глебу Калюжному 26 лет, в кино он снимается с 2015 года. Актер сыграл в сериалах «Улица», «Трудные подростки», «Территория», «Вампиры средней полосы», «Черная весна», а также выпустил несколько музыкальных альбомов.