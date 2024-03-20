Участникам «голой» вечеринки, организованной блогером Анастасией Ивлеевой, не стоило снимать себя на камеру и выкладывать кадры в интернет. Такое мнение народная артистка России Татьяна Васильева высказала в программе RTVI «Легенда».
Она рассказала, что вместе с одной из участниц вечеринки, певицей Лолитой Милявской снималась в фильме «Попса». По словам Васильевой, певица оказалась «абсолютно не звездная», а, напротив, «очень легкая, свободная и приветливая».
«Она приехала очень уставшая, с поезда или с самолета. Уже готовая, уже в гриме, рано-рано утром, в платье в своем, очень эффектном. И была очень послушна с режиссером, просто как ученица. И это мне в ней очень понравилось», — вспоминает Васильева.
На вопрос, что она думает об участии Лолиты в «голой» вечеринке, Васильева ответила: «Ой, это я не знаю, мне все равно».
«Знаете, я вам так скажу: самая большая ошибка — что они это засняли. Так бы никто не знал, и веселитесь, и ходите голые, и делайте, что хотите, кто с кем. Это никого бы не трогало, и все, это ваше личное. Ну, зачем это нужно было показывать?» — заявила Васильева.
Артистка сказала, что не обсуждала «голую вечеринку» со своими коллегами, потому что «у нормальных людей это вызывает только отвращение».
«Когда там засвечиваются люди, которые тебе нравятся, — обидно», — отметила актриса.
20 декабря 2023 года Ивлеева устроила в московском клубе «Мутабор» вечеринку с дресс-кодом almost naked. Среди гостей были Филипп Киркоров, Дима Билан, Ксения Собчак, Лолита.
В соцсетях поднялась волна возмущения из-за фотографий и видео с вечеринки. Участников мероприятия начали вырезать из новогодних телепроектов, отменять им концерты. Рэпер Vacio (Николай Васильев), который прибыл на вечеринку в одном носке, надетом на половой орган, отсидел 25 суток под арестом и получил повестку в военкомат. Роспотребнадзор закрыл «Мутабор» на три месяца, сославшись на нарушения санитарно-эпидемиологических норм.
«Звезды», посетившие «голую вечеринку», записали видео с оправданиями, съездили на Донбасс за участие в «голой» вечеринке и «отчитались» в соцсетях о голосовании на президентских выборах.