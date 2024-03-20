Участникам «голой» вечеринки, организованной блогером Анастасией Ивлеевой, не стоило снимать себя на камеру и выкладывать кадры в интернет. Такое мнение народная артистка России Татьяна Васильева высказала в программе RTVI «Легенда».

Она рассказала, что вместе с одной из участниц вечеринки, певицей Лолитой Милявской снималась в фильме «Попса». По словам Васильевой, певица оказалась «абсолютно не звездная», а, напротив, «очень легкая, свободная и приветливая».

«Она приехала очень уставшая, с поезда или с самолета. Уже готовая, уже в гриме, рано-рано утром, в платье в своем, очень эффектном. И была очень послушна с режиссером, просто как ученица. И это мне в ней очень понравилось», — вспоминает Васильева.

На вопрос, что она думает об участии Лолиты в «голой» вечеринке, Васильева ответила: «Ой, это я не знаю, мне все равно».

«Знаете, я вам так скажу: самая большая ошибка — что они это засняли. Так бы никто не знал, и веселитесь, и ходите голые, и делайте, что хотите, кто с кем. Это никого бы не трогало, и все, это ваше личное. Ну, зачем это нужно было показывать?» — заявила Васильева.

Артистка сказала, что не обсуждала «голую вечеринку» со своими коллегами, потому что «у нормальных людей это вызывает только отвращение».

«Когда там засвечиваются люди, которые тебе нравятся, — обидно», — отметила актриса.