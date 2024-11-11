Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и французский лидер Эмманюэль Макрон предпримут «последнюю отчаянную попытку» помешать США сократить военную помощь Украине с возвращением на пост президента Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на источники пишет The Telegraph.

По данным издания, Стармер и Макрон 11 ноября обсудят, можно ли убедить нынешнего президента США Джо Байдена дать Киеву разрешение наносить удары дальнобойными ракетами Storm Shadow вглубь России. Политики уверены, что американский лидер согласится, желая сохранить свое политическое наследие, отмечают собеседники газеты.

«Мы очень хотим быть уверены, что сможем максимально эффективно использовать время до 20 января [когда Трамп станет президентом США], а не просто отложить все до следующей администрации», — сказал высокопоставленный источник в правительстве Великобритании.

По словам другого собеседника The Telegraph, от Байдена ждут «открытие кранов» с передачей дополнительной финансовой помощи Украине за несколько месяцев до отставки.

При этом Стармер отметил, что намерен тесно сотрудничать с Трампом, несмотря на то, что члены британского кабмина в прошлом критиковали будущего президента, пишет издание. По данным газеты, Трамп может расценить план премьера как удар по внешней политике США, в результате чего их отношения окажутся под угрозой еще до инаугурации.

В сентябре Reuters со ссылкой на неназванных чиновников из Вашингтона писало, что Киев намерен использовать американские ракеты ATACMS, британские Storm Shadow и практически идентичные французские SCALP для ударов по российским военным командным пунктам, складам топлива и оружия, а также по местам сосредоточения войск.

По данным источников агентства, в США скептически оценивают роль этого разрешения с точки зрения дальнейшего развития конфликта, поскольку ATACMS и другие западные дальнобойные ракеты слишком дороги, а эффект от их применения вызывает сомнения. Reuters поясняет, что на Западе считают куда более эффективными дешевые беспилотники, которые ВСУ широко применяют для атак по российской территории.

13 сентября в Белом доме Байден провел встречу с премьер-министром Великобритании, которые. Как пишет «Русская служба Би-би-си», Стармеру задали вопрос, удалось ли им с президентом США договориться о том, чтобы разрешить Украине наносить удары вглубь России. Британский премьер заявил, что у них была «долгая и продуктивная дискуссия по ряду направлений, включая Украину, Ближний Восток и Индо-Тихоокеанский регион», которая носила стратегический, а не тактический характер, и речь не шла «о каком-то конкретном решении».

За день до этого, 12 сентября, президент России Владимир Путин заявил, что если Украине разрешат наносить удары по целям в глубине России, то это будет означать прямое участие западных стран в конфликте. По его словам, для использования дальнобойного оружия ВСУ потребуются данные с западных разведывательных спутников и другая информация, которую могут предоставить «только военнослужащие стран НАТО».