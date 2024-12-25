Тело бывшего мужа певицы Анны Седоковой, баскетболиста Яниса Тиммы, который покончил с собой 17 декабря в Москве, доставили на родину в Латвию. Об этом рассказала сестра спортсмена Лелде Жандецка на своей странице в Instagram*.

«Сегодня утром Янис прибыл в Латвию. Спасибо всем за помощь в его транспортировке и за большое количество соболезнований! Попрощаться с Янисом можно будет 27 декабря в Рижском крематории», — написала она.

Транспортировкой тела баскетболиста и его похоронами полностью занимается его мать Аусма. Друг Тиммы Гатис Лининьш рассказал NEWS.ru, что это делается на средства, собранные друзьями и согражданами спортсмена.

При этом ранее представитель Седоковой сообщила РИА Новости, что артистка оплатит транспортировку тела и похороны спортсмена. Также в соцсетях команды Alikson Team, за которую выступал Тимма, было опубликовано заявление о том, что клуб совместно с Седоковой возьмет на себя организацию и оплату транспортировки и похорон. Позднее друг латвийского баскетболиста бизнесмен Мартиньш Лаува заявил, что транспортировка тела и похороны Тиммы не были оплачены певицей.

Тело 32-летнего баскетболиста Яниса Тиммы обнаружили в ночь с 16 на 17 ноября в подъезде одной из гостиниц Москвы. Спортсмен совершил суицид.

Накануне, 16 декабря, свой 42-ой день рождения отмечала бывшая жена баскетболиста Анна Седокова. По информации телеграм-каналов, Тимма поздравил певицу публикацией совместного видео, а затем в течение дня неоднократно пытался связаться с ней, записывая голосовые сообщения.

Как отмечает Baza, после того как Тимма развелся с Седоковой, он стал публиковать в своих соцсетях контент, который тревожил его подписчиков. В частности, это были видео с камеры, направленной с балкона вниз, а также кадры, на которых виднелись пачки таблеток.

В октябре Седокова после четырех лет брака с Тиммой подала на развод и объявила о завершении «очень сложных отношений». Московский суд официально расторг брак в начале декабря.

После распространения сообщений о смерти бывшего супруга Седокова опубликовала видеообращение, в котором попросила оградить ее ребенка от информации о произошедшем. По ее словам, в последние годы она «жила в аду». Позже в этот же день появилось сообщение о госпитализации артистки «по настоянию невролога».

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